VfB Homberg holt Ex-MSV-Keeper zurück nach Duisburg

Der VfB Homberg hat eine unverhofft aufgetretene Lücke in der Personalplanung wieder geschlossen. Nach dem Abgang von Luca Happe zur U23 des FC Schalke 04 und der andauernden Knieverletzung vom Stammtorhüter KC Hersey hat der VfB reagiert und mit Leon Schübel Ersatz gefunden. Der 21-Jährige wurde bei Bayer Leverkusen und dem MSV Duisburg ausgebildet, spiele zuletzt in der Oberliga Westfalen. Zusammen mit Frederic Michel komplettiert er das Torhüter-Trio des VfB.

Das nächste Kapitel seiner Laufbahn bestreitet der Schlussmann am Rheindeich. Beim ambitionierten Team der Oberliga Niederrhein will Schübel den Kampf um die Nummer eins annehmen. Gegenüber FuPa Niederrhein erläutert er seine Entscheidung pro Homberg: "Ich habe mich diesen Sommer auch in der Regionalliga West und Nordost vorstellen dürfen. Das Gesamtpaket hat mich beim VfB Homberg am Ende aber am meisten überzeugen können. Außerdem ist es für mich eine Gelegenheit wieder in meiner Heimatstadt zu spielen. Ich freue mich jetzt wirklich auf die Saison."