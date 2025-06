VfB Homberg goes international: Amerikaner und Italiener kommen

Shepard hat sich in der Oberliga etabliert

Innenverteidiger Shepard ist am Niederrhein bestens bekannt. Der gebürtige Kalifornier kam über Astoria Walldorf im Sommer 2023 zum KFC Uerdingen und absolvierte im Aufstiegsjahr zehn Partien. Das änderte sich dann in der abgelaufenen Saison, denn der 20-Jährige entwickelte sich bei Ratingen 04/19 zum Stammspieler: In 30 Partien schoss er drei Tore und legte weitere zwei Treffer vor. "Die sportlich Verantwortlichen freuen sich über die Zusage und wünschen James Shepard eine in jeder Hinsicht gute Zeit beim VfB", heißt es vom VfB.