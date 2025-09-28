VfB Homberg feiert klaren Sieg gegen den KFC

Zum Abschluss des 7. Spieltags der Oberliga Niederrhein empfängt der VfB Homberg den KFC Uerdingen am Sonntagabend um 18 Uhr. Für beide Mannschaften ist der direkte Vergleich ein wichtiger, denn beide wollen den Sprung in das obere Drittel schaffen.
Mit neun Punkten rangiert der VfB Homberg nur knapp vor dem KFC Uerdingen, der auf acht Zähler kommt. Beide Klubs war ein besserer Saisonstart zugetraut worden, deshalb gilt es, den Anschluss zu den Top-Platzierungen nicht abreißen zu lassen. Was hilft, sind natürlich drei Punkte!
Hinweis: Die Partie wird trotz Absicht nicht gefilmt, weil der VfB Homberg zum Spiel keine Videos zulässt. Stattdessen gibt es auf FuPa wie gewohnt einen Liveticker und über den Burgfunk des KFC Uerdingen auch eine Audio-Übertragung im Internet.
8. Spieltag
Fr., 03.10.25 14:30 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - SV Blau-Weiß Dingden
Fr., 03.10.25 17:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - Ratingen 04/19
Sa., 04.10.25 18:00 Uhr KFC Uerdingen - Holzheimer SG
So., 05.10.25 15:00 Uhr SV Sonsbeck - VfB 03 Hilden
So., 05.10.25 15:00 Uhr TSV Meerbusch - SpVg Schonnebeck
So., 05.10.25 15:00 Uhr 1. FC Kleve - SC St. Tönis 1911/20
So., 05.10.25 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - VfB Homberg
So., 05.10.25 15:15 Uhr SV Biemenhorst - 1. FC Monheim
So., 05.10.25 15:30 Uhr FC Büderich - DJK Adler Union Frintrop
9. Spieltag
Fr., 10.10.25 19:30 Uhr 1. FC Kleve - TSV Meerbusch
Fr., 10.10.25 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - SV Sonsbeck
So., 12.10.25 15:00 Uhr 1. FC Monheim - FC Büderich
So., 12.10.25 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - KFC Uerdingen
So., 12.10.25 15:00 Uhr Holzheimer SG - ETB Schwarz-Weiß Essen
So., 12.10.25 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - VfL Jüchen-Garzweiler
So., 12.10.25 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - Sportfreunde Baumberg
So., 12.10.25 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - VfB Homberg
So., 12.10.25 15:30 Uhr VfB 03 Hilden - SV Biemenhorst