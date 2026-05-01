 2026-04-29T13:32:52.058Z

VfB Homberg droht der Abstieg, KFC Uerdingen muss dringend siegen

von André Nückel · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
U19: VfB Homberg vor wegweisenden Wochen. – Foto: Andreas Bornewasser

Bittere Ausgangslage in der U19-Niederrheinliga für den VfB Homberg, der am Wochenende spielfrei hat: Der Oberliga-Nachwuchs rangiert auf einem direkten Abstiegsplatz, die Konkurrenz um den KFC Uerdingen kann das Polster ausbauen. Dafür muss der KFC aber sein Heimspiel gegen den VfL Rhede dringend gewinnen. So läuft der 23. Spieltag!

So läuft der Spieltag der U19-Niederrheinliga

So., 03.05.2026, 11:00 Uhr
ETB Schwarz-Weiß Essen
Sportfreunde Baumberg
11:00
Spieltext ETB SW Essen - SF Baumberg

So., 03.05.2026, 11:00 Uhr
1. FC Bocholt
FSV Duisburg
11:00
Spieltext 1.FC Bocholt - FSV Duisburg

So., 03.05.2026, 11:00 Uhr
Wuppertaler SV
SG Essen-Schönebeck
11:00
Spieltext Wuppert. SV - Schönebeck

So., 03.05.2026, 11:00 Uhr
TSV Meerbusch
VfB 03 Hilden
11:00
Spieltext TSV Meerbus. - VfB Hilden

So., 03.05.2026, 11:00 Uhr
KFC Uerdingen 05
VfL Rhede
11:00live
Spieltext KFC Uerding. - VfL Rhede

So., 03.05.2026, 11:00 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
Ratingen 04/19
11:00live
Spieltext SC St. Tönis - Ratingen

Das sind die kommenden Spieltage der U19-Niederrheinliga

4. Spieltag
So., 10.05.26 10:30 Uhr Wuppertaler SV - 1. FC Bocholt
So., 10.05.26 11:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - FSV Duisburg
So., 10.05.26 11:00 Uhr Ratingen 04/19 - ETB Schwarz-Weiß Essen
So., 10.05.26 11:00 Uhr VfL Rhede - SC St. Tönis 1911/20
So., 10.05.26 11:00 Uhr VfB 03 Hilden - VfB Homberg
So., 10.05.26 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - TSV Meerbusch

25. Spieltag
Fr., 15.05.26 19:30 Uhr Sportfreunde Baumberg - 1. FC Bocholt
So., 17.05.26 11:00 Uhr TSV Meerbusch - Wuppertaler SV
So., 17.05.26 11:00 Uhr VfB Homberg - SG Essen-Schönebeck
So., 17.05.26 11:00 Uhr KFC Uerdingen 05 - VfB 03 Hilden
So., 17.05.26 11:00 Uhr FSV Duisburg - Ratingen 04/19
So., 17.05.26 11:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - VfL Rhede

26. Spieltag
So., 31.05.26 10:30 Uhr Ratingen 04/19 - Sportfreunde Baumberg
So., 31.05.26 11:00 Uhr VfL Rhede - FSV Duisburg
So., 31.05.26 11:00 Uhr VfB 03 Hilden - SC St. Tönis 1911/20
So., 31.05.26 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - KFC Uerdingen 05
So., 31.05.26 11:00 Uhr Wuppertaler SV - VfB Homberg
So., 31.05.26 11:00 Uhr 1. FC Bocholt - TSV Meerbusch

