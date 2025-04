VfB Homberg auch im Derby nicht zu stoppen

Der VfB Homberg ist die Mannschaft der Stunde in der Oberliga Niederrhein. Die Mannschaft von Cheftrainer Stefan Janßen blieb im Moerser Kreis-Derby auch im elften Spiel in Folge ungeschlagen. Mit einem 2:0 (0:0)-Erfolg gegen den SV Sonsbeck behielt der VfB im PCC-Stadion die Oberhand. Durch die Treffer von Justin Walker und Andres Gomez Dimas bleiben die Homberger Spitzenreiter SpVg Schonnebeck auf den Fersen.

Mit dem Dreier gegen den SVS revanchierten sich die Gelb-Schwarzen für die 0:2-Hinspiel-Niederlage. Aber die Gäste verlangten dem Aufstiegskandidaten einiges ab. Und sie waren im ersten Durchgang der Führung näher. Da waren sich beide Trainer später einig. „Die erste Halbzeit war aus unserer Sicht sehr zäh. Sonsbeck hatte ein Chancenplus. Sie waren sehr giftig und eng dran. Wir haben vor allem bei den ersten Kontakten unsauber gespielt“, meinte VfB-Coach Janßen. Sein Gegenüber Heinrich Losing erklärte: „Es war mehr für uns drin. Wir hätten im ersten Durchgang in Führung gehen können. Ansonsten war es eine ausgeglichene Partie, wobei es lange nach einem 0:0 aussah.“

Der Sonsbecker Trainer veränderte seine Startelf im Vergleich zur Vorwoche nur auf einer Position. Für David Somodi begann Luca Terfloth im zentralen Mittelfeld. Losing griff wieder in die Taktikkiste und ließ seine Mannschaft in einem 3-4-3 agieren. Vor Keeper Jonas Holzum spielten Tobias Meier, Philipp Elspaß und Robin Schoofs in der Dreierkette, von rechts nach links im Mittelfeld Ruben Martens, Terfloth, Linus Krajac sowie Alexander Maas. In der Offensivreihe wirbelten Philip Pokora, Klaus Keisers und Niklas Binn. Homberg nahm zwei Veränderungen vor. Für Sakaki Ota kehrte Berkan Bartu auf den linken Flügel zurück. Henrik Scheibe begann für Aaron Addo in der Innenverteidigung.

Janßen ließ in einem 4-2-3-1 spielen. Sein Matchplan: „Immer wach sein. Die Umschaltmomente von Sonsbeck verhindern und vor allem Klaus Keisers, der gegen uns immer in einer überragenden Form ist, ausschalten. Über die gesamte Spielzeit diszipliniert und kompakt agieren.“ Am Ende gingen die Vorgaben auf. Jedoch hätte es auch anders laufen können.

Denn in der intensiven Partie, wo sich beide Mannschaften nichts schenkten, und viele Zweikämpfe führten, köpfte zunächst Elspaß freistehend über die Latte (25.). Nach einem schönen Diagonalpass von Terfloth auf die rechte Außenbahn und einer scharfen Hereingabe von Martens verzog Maas aus aussichtsreicher Position am zweiten Pfosten (35.). In der 44. Minute köpfte Keisers knapp neben das Tor. Für Homberg vergab Vahidin Turudija (26.) die beste Möglichkeit.

Nach dem Seitenwechsel spielten die Hausherren druckvoller und übernahmen mehr die Initiative. Trotz leichter Feldvorteile stand die Sonsbecker Hintermannschaft kompakt. Mit einem strammen Distanzschuss kurz hinter der Strafraumgrenze knackte VfB-Kapitän Justin Walker schließlich das Abwehrbollwerk –1:0 nach gut einer Stunde (63.). Mit der Führung im Rücken spielten die Homberger die Partie mit einer hohen Selbstverständlichkeit einer Spitzenmannschaft runter. Nach einer Ecke von Luca Thissen köpfte der eingewechselte Gomez Dimas freistehend am langen Pfosten zum 2:0 (77.) ein.

Mit dem Anstoß verpasste es Keisers, umgehend zu verkürzen. Weitere Versuche in der Schlussphase durch Keisers (87.) und Binn (90.+4.) ließen keine Ergebniskosmetik mehr zu. „Aktuell fehlt uns das Spielglück. Die Mannschaft konnte sich leider wieder nicht für ihren Aufwand belohnen. Ich war mit dem Auftreten und der Bereitschaft zufrieden“, meinte Losing, der mit seinem Team Neunter bleibt.