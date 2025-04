VfB Homberg: Änderungen bei der zweiten Mannschaft

Die VfB-Reserve hat es also selbst in der Hand, im Sommer in die Bezirksliga aufzusteigen. Wesentlich verantwortlich dafür sind die beiden Trainer Tobias Schiek und Marco Schmitz, die jeweils die Trainer-B-Lizenz besitzen. Für die kommende Saison wird Marco Schmitz eine neue Herausforderung suchen, bis dahin aber wird sich der 42-Jährige, der schon als Spieler für Homberg II aufgelaufen ist und als Trainer TuS Mündelheim in die Bezirksliga geführt hat, uneingeschränkt der „Homberger Aufgabe“ widmen. Im Namen des Vereins bedankt sich Abteilungsleiter Wolfgang Graf für die tolle Zusammenarbeit mit Marco und wünscht ihm sowohl sportlich als auch privat alles Gute bei seinen nächsten Aufgaben.



Der 36 Jahre alte Tobias Schiek kam 2007 an den Rheindeich und war als Spieler unserer ersten Mannschaft in Niederrheinliga, NRW-Liga, Oberliga Niederrhein und Landesliga am Ball. Nach einem Intermezzo beim Duisburger SV 1900 kehrte er nach Homberg zurück und schloß sich der Reserve an. 2017 wurde er dort spielender Co-Trainer und war am Bezirksliga-Aufstieg 2018 beteiligt. Unterstützt wird "Tobi" künftig von Steffen Murke, der von 2017 bis 2020 für die zweite Mannschaft am Ball war und ab Sommer spielender Co-Trainer sein wird. Nicht vergessen werden soll Teammanager Tobias Ruoß, der seit 2018 beim VfB Homberg aktiv ist, ebenfalls einen wichtigen Beitrag zum derzeitigen Erfolg geleistet hat und weiterhin dabei bleiben wird.



Die Planungen gelten ligaunabhängig, sind also nicht vom möglichen Aufstieg in die Bezirksliga betroffen. Aber natürlich geben Trainerteam und Spieler weiter "Vollgas", um im Sommer die Kreisliga A "nach oben" verlassen zu können.