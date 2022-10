VfB holt verdienten Punkt beim Tabellendritten VfR Heilbronn

Ein Fernschuss von Tobias Eichhorn ging knapp am Tor vorbei (26.). In der 29. Spielminute scheiterte Kaan Cinar in aussichtsreicher Position und nur fünf Minuten später vergab wiederum Eichhorn, nach einer tollen Flanke des agilen Mert Okar, die Führung für seine Mannschaft. Vom ambitionierten Aufsteiger war nicht viel zu sehen und die „Schwarz-Weißen“ konnten sich mehrfach bei ihrem starken Torhüter Zeyrek bedanken, dass es bis zur Pause beim für sie eher schmeichelhaften 0:0 blieb.

Zu Beginn des 2. Spielabschnitts machten die „Remser“ genauso weiter wie zuvor und hatten unmittelbar nach Wiederanpfiff zwei sehr gute Torchancen durch Kaan Cinar (47.) und den kurz zuvor eingewechselten Daniel Ntarok, der in der 60. Spielminute ebenfalls knapp scheiterte. VfR-Trainer Andreas Lechner, der seine Mannschaft vor dem spielstarken VfB Neckarrems-Fußball gewarnt hatte, reagierte nach einer Stunde mit einem Dreifach-Wechsel.

Die darauffolgende Viertelstunde gehörte den Gastgebern. Heilbronns Torjäger Serdal Kocak hatte in der 64. Minute die große Chance, seine Mannschaft in Führung zu bringen, scheiterte jedoch aus 12 Metern am bärenstarken Ruben Volkert im Neckarremser Tor, der auch noch eine weitere Torchance von Kocak in der 74. Spielminute vereitelte. Nachdem man das kurze „Aufbäumen“ des Favoriten schadlos überstanden hatte, gehörte die Schlussphase wieder dem VfB, der sich nochmals mehrere gute Möglichkeiten erarbeitete, diese jedoch nicht mit der notwendigen Präzision vor dem gegnerischen Tor zu Ende spielte. In der 90. Spielminute gelang den „Remsern“ fast der „Lucky Punch“. Der eingewechselte Elisandro Ferreira hatte den Siegtreffer auf dem Fuß, als er, im Anschluss an einen Konter, die gesamte Heilbronner Abwehr düpierte und auch noch Torhüter Zeyrek umdribbelte, den Ball jedoch aus kurzer Distanz verzog.

So blieb es schlussendlich beim torlosen Remis, mit dem der VfB Neckarrems-Fußball deutlich besser leben kann, als der VfR Heilbronn 96/18, der sich den Aufstieg, und damit den Durchmarsch in die Verbandsliga, auf die Fahnen geschrieben hat, und nach dem Spiel, mit einem Blick auf die Tabellenspitze, von zwei verlorenen Punkten sprach.

Das Trainerteam Brasch/Rief/Cay zeigte sich nach dem Spiel mit dem Auftreten seiner Mannschaft mehr als zufrieden. „Wir haben unseren Matchplan umgesetzt, den vermeintlichen Favoriten über weite Strecken dominiert und an den Rand einer Niederlage gebracht. Wir sind stolz auf die Mannschaft und auf die heutige Leistung. Ein Sieg wäre möglich und verdient gewesen. Insgesamt sind wir auf einem sehr guten Weg. Die Entwicklung der Mannschaft in den letzten Wochen ist sehr positiv. Wir konnten mit unserer offensiven Spielphilosophie heute gegen eine erfahrene Mannschaft mit extrem gefährlichen Angreifern bestehen und haben erneut keine Tore zugelassen“ fasste Trainer Markus Brasch den verdienten Punktgewinn gegen den Tabellendritten VfR Heilbronn nach dem Spiel zusammen.