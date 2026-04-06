VfB Hohenleipisch stoppt Luckenwalde: Schützenhilfe für Seelow

– Foto: Eckehard Jurowski

In der Landesliga Süd sorgte das heutige Nachholspiel für eine faustdicke Überraschung und neue Spannung im Kampf um die Meisterschaft. Es war ein Nachmittag, der die Hierarchie an der Tabellenspitze empfindlich durchschüttelte und den Gästen eine schmerzliche Heimreise bescherte.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---

Im Nachholspiel des 16. Spieltags unterlag der SV Grün-Weiß Lübben im heimischen Stadion dem FSV Glückauf Brieske/Senftenberg mit 0:6. Die Gäste dominierten das Geschehen bereits in der Anfangsphase konsequent. Tobias Schumann eröffnete den Torreigen in der 5. Minute mit dem 0:1, bevor er in der 31. Minute auf 0:2 und nur drei Minuten später, in der 34. Minute, auf 0:3 erhöhte. Auch nach dem Seitenwechsel blieb der Druck der Gäste hoch: Erneut war es Tobias Schumann, der in der 63. Minute mit dem 0:4 seinen vierten Treffer markierte. In der Schlussphase schraubten Philipp Ricco Barnack in der 74. Minute auf 0:5 und Samuel Schulze in der 75. Minute das Ergebnis auf den 0:6-Endstand hoch. Lübben verbleibt damit mit lediglich einem Punkt am Ende der Tabelle.

In der Nachholpartie des 14. Spieltags sicherte sich der SV Victoria Seelow durch einen deutlichen 7:1-Erfolg gegen den SV Döbern die Spitzenposition der Liga. Die Heimmannschaft sorgte bereits in den ersten Minuten für eine Vorentscheidung: Nabiel Nasser traf in der 2. Minute zum 1:0, gefolgt von Anastasios Alexandropoulos, der in der 4. Minute auf 2:0 erhöhte. In der 7. Minute markierte Elias Wroblewski bereits das 3:0. Den Gästen aus Döbern gelang in der 25. Minute durch Lucas Lebus der Anschlusstreffer zum 3:1, doch Matti Stamnitz stellte in der 35. Minute den alten Abstand zum 4:1 wieder her. Nach der Pause baute Marco Rossak die Führung in der 56. Minute auf 5:1 aus. Den Schlusspunkt setzte Lennard Flaig mit einem Doppelschlag in der 59. Minute zum 6:1 und in der 60. Minute zum 7:1-Endstand. Mit nun 49 Punkten übernimmt Seelow die Tabellenführung vor Luckenwalde II.