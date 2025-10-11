VfB Hohenleipisch im Viertelfinale

Hohenleipisch steht nach zehn Jahren wieder in der Runde der letzten acht Mannschaften des Landespokals. Mit dem knappsten aller Ergebnisse setzte sich der VfB beim Nord-Landesligisten Buckow/Waldsieversdorf durch.

Das Spiel verlief im gesamten ersten Abschnitt weitestgehend ausgeglichen, wobei sowohl der FCC, als auch der VfB zu einer Torchance kamen, es dann aber torlos in die Kabinen ging.

Die VfB-Elf agierte vom Anpfiff weg mit viel Übersicht über das gesamte Spielfeld, war zweikampfstark und verteidigte mannschaftlich geschlossen.

Mit Wiederbeginn übernahmen der VfB Hohenleipisch die Spielkontrolle, eine richtige Chance blieb jedoch aus und nach gut einer Stunde war die Partie wieder offen.

Kurz nach Beginn der Schlussviertelstunde schien es, als ob sich die 180 km lange Herfahrt für die Hohenleipischer und ihre gut 70 mitgereisten Anhänger – mit einem Augenzwinkern natürlich – lohnen sollte, denn in der 80. Minute gelang Florian Vogt der letztlich spielentscheidende Treffer.

Zuvor parierte Concordia-Keeper Daniel Meinert den Abschluss eines absolut sehenswerten Hohenleipischer Angriffs ganz stark und aus der daraus resultierenden Ecke fiel das 0:1.

Diesen Vorsprung verteidigten die Gäste sehr solide, ließen nichts mehr zu und nachdem die Platzherren mit zunehmender Spielzeit immer mehr Emotionalität ins Spiel gebracht hatten, kassierten sie nach insgesamt acht Verwarnungen auch noch eine Ampelkarte in der Nachspielzeit, zudem sah auch der Trainer glatt Rot.

Die VfB-Elf verdiente sich letztlich den knappen Sieg mit ihrer tollen Mannschaftsleistung ohne jeglichen Ausfall und konnte den Einzug in die nächste Runde ausgelassen mit ihrem Anhang feiern.

Im Viertelfinale am 15. November ist die Chance auf ein Heimspiel recht groß, denn bis auf Seelow ebenfalls aus der Landesliga Süd sind nur höherklassige Mannschaften (1x 3. Liga, 1 x RL, 2 x OL, 2 x BBL) noch im Lostopf.