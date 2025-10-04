VfB Hilden will Sonsbecker Festung stürmen

Nach dem beachtlichen Auftritt im Nachbarschaftsduell gegen die Sportfreunde Baumberg und dem leistungsgerechten 2:2-Remis stehen die Oberliga-Fußballer des VfB 03 Hilden eine Woche später vor der hohen Auswärtshürde beim Tabellenzweiten SV Sonsbeck (Sonntag, 15 Uhr, Willy-Lemkens-Sportpark).

Ansonsten erwiesen sich die Schützlinge von SVS-Trainer Heinrich Losing bis zum siebten Spieltag in perfekter Manier als absolute Minimalisten: Mit einem Torverhältnis von 12:8 erreichten sie 14 Punkte und befinden sich hinter Tabellenführer Ratingen 04/19 in Schlagdistanz. Bezeichnend: Den höchsten Sieg landeten die Rot-Weißen am ersten Spieltag mit einem 3:1 beim FC Büderich – ansonsten feierte der letztjährige Tabellen-Achte drei Siege mit einem Tor Unterschied und einer brutalen Effizienz.

Die Mannschaft von VfB-Cheftrainer Tim Schneider möchte nach der zuletzt erbrachten geschlossenen Mannschaftsleistung die insgesamt 160 Kilometer lange Reise unbedingt mit Punkten im Gepäck zurück antreten – allerdings ist der Rasenplatz im Sonsbecker Stadion in dieser Saison bisher eine beinahe uneinnehmbare Festung: Lediglich Regionalliga-Absteiger KFC Uerdingen konnte bislang am zweiten Spieltag beim 2:2-Unentschieden einen Punkt entführen.

„Wir haben gegen Baumberg fahrlässig und zu einfach die Gegentore kassiert, das darf uns nicht mehr passieren“, mahnt Hildens Chefcoach Schneider. „Wichtig wird sein, positiv zu bleiben, insbesondere im Miteinander. Im jetzigen Stadium ist das von immenser Bedeutung“, betont Schneider, der seine Jungs während der Übungseinheiten explizit auf die starke Defensive der Hausherren vorbereitet hat und findet: „Es geht darum, auf dem Platz ehrliche Arbeit zu leisten. Leistungsbereitschaft, eine positive Stimmung in Verbindung mit dem Verbreiten von positiver Energie haben jetzt oberste Priorität.“

Die Hildener belegen mit acht Punkten und 20:17 Toren den zwölften Rang im engen Tabellenmittelfeld – durch den zweiten Auswärtssieg würden sich die Schwarz-Weißen aus der nahen Gefahrenzone befreien. Wichtig wird sein, die gefährlichen SVS-Akteure Linus Krajac (4 Treffer), Philipp Elspaß (3) und Klaus Keisers (3) abzuschirmen, die für zehn der zwölf Einschüsse verantwortlich zeichneten. Der Einsatz des eminent wichtigen Sonsbecker Urgesteins Keisers schien zunächst fraglich – der 27-jährige Mittelstürmer hatte sich beim jüngsten 2:1-Sieg in Monheim eine Zerrung zugezogen. Inzwischen aber gab es Entwarnung, Keisers kann auflaufen. Hildens Trainer kann auf seinen Kader aus dem Baumberg-Spiel zurückgreifen, der den Teilerfolg perfekt machte.

Molina zieht es in die Westfalenliga

Die Freude darüber wurde unter der Woche jedoch ein wenig getrübt: Der Sportliche Leiter Antonio „Toni“ Molina und der VfB lösten am Dienstag auf seinen Wunsch den Kontrakt auf, da der 52-Jährige seine Trainertätigkeit beim Westfalenligisten SV Wacker Obercastrop nach 2023 wieder aufnimmt – der Tabellenletzte hatte sich von Weltmeister Kevin Großkreutz am Montagabend vorzeitig getrennt (siehe Artikel rechts unten).

Der fachkundige Schneider bedauert den Schritt des Managers, kann selbigen aber komplett nachvollziehen: „Toni ist durch und durch Trainer und hat uns mit seinem großen Erfahrungsschatz weitergebracht. Schade, aber ich gönne ihm die neue Herausforderung. Wir müssen unseren Prozess trotzdem fortführen und werden es auch hinbekommen.“ Am Sonntagabend steht fest, ob der VfB im Spiel einsnach Molina erfolgreich war.