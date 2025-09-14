VfB Hilden will englische Woche mit dem dritten Sieg abschließen

VfB 03 Hilden – TSV Meerbusch. Nach den Siegen beim Liga-Rivalen 1. FC Kleve und im Pokalduell beim Oberliga-Absteiger Sportfreunde Niederwenigern wollen die Fußballer des VfB 03 ihre englische Woche mit einem weiteren Erfolg abschließen. Denn der ist nötig, um sich weitere Luft zur Abstiegszone zu verschaffen.

Allerdings stehen die Hildener am Sonntag (15.30 Uhr) auf eigenem Platz vor einer unangenehmen Aufgabe, denn die Bilanz der vergangenen Spielzeiten gegen den TSV Meerbusch ist ausgeglichen. Daher können sich die Zuschauer auf eine umkämpfte Begegnung einstellen, zumal beide Teams nach vier Meisterschaftsbegegnungen lediglich vier Punkte auf dem Konto haben. Der VfB 03, aktuell auf Rang 13 beheimatet, ist damit noch weit entfernt von einem Platz unter den Top 3, den Anfang der Saison Vorsitzender Maximilian Kulesza als Ziel setzte. Zumindest aber nimmt das Schneider-Team endlich seinen gewohnten Rhythmus auf.

Die Meerbuscher haben den Vorteil, dass sie ausgeruht in das Duell gehen. Denn die Mannschaft von Marcel Winkens schied bereits in der ersten Runde des Niederrheinpokals durch eine 0:1-Niederlage beim Oberliga-Absteiger SC Union Nettetal aus. Winkens, der das TSV-Team erst im Sommer übernahm, war in den Jahren zuvor als Trainer in der Landes- und Bezirksliga unterwegs, feierte dabei vor allem mit dem VfL Jüchen/Garzweiler große Erfolge. In Meerbusch musste er in den letzten Monaten einen großen Umbruch meistern – mit 20 neuen Leuten im Kader und im Funktionsteam.

Ist Dombe bald weg?

Nicht ganz so groß sind die Veränderungen beim VfB 03, bei dem sich erfahrene Fußballer wie Peter Schmetz oder Len Heinson verabschiedeten. Wesentlich gravierender wirkt sich die Auflösung der zweiten Mannschaft im Sommer aus. Ursprünglich wollte der Vorstand das Team sogar ganz vom Spielbetrieb zurückziehen, setzt jetzt aber auf Akteure, die sich in der Reserve für kleines oder gar kein Geld profilieren wollen. Gerade in den ersten Wochen der Saison fehlte Tim Schneider damit die Möglichkeit, oberligaerfahrene Fußballer aus der Zweiten hochzuziehen und so Ausfälle ganz unterschiedlicher Art zu kompensieren. Dabei schlug auch ins Kontor, dass sich mit Calvin Mockschan einer aus der jungen aufstrebenden Garde für einen Wechsel zum Regionalligisten SSVg Velbert entschloss. Offiziell noch nicht bestätigt ist dagegen der Abgang von Shadrak Dombe, der sein wohl letztes Spiel für den VfB 03 am 24. August bei BW Dingden bestritt.

Wilke: "Da müssen wir wieder liefern"

Nur gut, dass sich der Kader allmählich wieder füllt. So absolvierte der etatmäßige Kapitän Fabian zur Linden seinen ersten Pflichtspiel-Kurzeinsatz im Pokalspiel bei den Sportfreunden Niederwenigern. Da kam auch Fabio Bachmann wieder zum Einsatz, der zuvor wegen einer roten Karte, die er sich im Landesliga-Team einhandelte, pausieren musste. Am Sonntag darf der Innenverteidiger auch wieder in der Oberliga für den VfB 03 auflaufen, denn mit dem Abpfiff der zweieinhalb Stunden zuvor über die Bühne gehenden Landesliga-Begegnung ist seine Sperre abgegolten. Nicht mit von der Partie ist im Heimspiel jedoch Luke Kawabe, der zuletzt immer besser ins Gefüge der ersten Mannschaft fand und sogar seinen ersten Oberliga-Treffer erzielte. Am Mittwoch stießen der Hildener und sein Gegenspieler im Luftkampf mit den Köpfen zusammen, daher fällt Kawabe nun vorerst wegen einer Gehirnerschütterung aus. Auch der Einsatz von Maximilian Wagener ist fraglich. Der Mittelfeldspieler verspürte „ein Zwicken im Oberschenkel“und ließ sich vorsichtshalber auswechseln.

„Meerbusch hat eine gute Mannschaft mit guten Einzelspielern – da müssen wir wieder liefern“, schwört Tim Schneider sein Team auf einen konzentrierten Auftritt ein. „Wir müssen Grundtugenden zeigen, demütig bleiben und unsere Hausaufgaben machen – dann sind wir wieder einen Schritt weiter“, sagt der Chefcoach des VfB 03. Dabei warnt Schneider vor allem vor Vincent Boldt: „Der sticht im Meerbuscher Sturm heraus und hat uns im letzten Jahr im Rückspiel Probleme bereitet. „Und fügt dann lächelnd hinzu: „Wir haben aber auch richtig gute Innenverteidiger.“