VfB Hilden verpflichtet weiteren Offensivspieler aus der Oberliga

Harumi Goto (r.) für die SSVg Velbert im Einsatz. – Foto: IMAGO / SSVg Velbert 02

Der VfB 03 Hilden hat den nächsten Zugang präsentiert - und der Regionalliga-Aufsteiger wildert dabei wieder in der Oberliga Niederrhein: Vom TSV Meerbusch kommt der in der Offensive variabel einsetzbare Angreifer Harumi Goto zum Meister.

„Haru ist ein sehr wendiger Spieler, mit einer feinen Technik und einem super Abschluss. Außerdem ist er in der Offensive vielseitig einsetzbar und kann dort alle Positionen bekleiden. Toni kennt ihn bereits aus seiner Zeit in Meerbusch, und wir sind uns sicher, dass seine Entwicklung mit 24 Jahren noch lange nicht abgeschlossen ist und er uns dabei helfen wird, in der Regionalliga zu bestehen“, erklärt der Sportliche Leiter Manuel Schulz in den Vereinsmedien.

2025 für die SSVg Velbert in der Regionalliga gespielt

Goto ist ein 24 Jahre alter Angreifer, der erst im Winter von der SSVg Velbert zum TSV Meerbusch wechselte. Der 1,75 Meter große Rechtsfuß kennt den Verein bereits aus früheren Jahren und bringt reichlich Erfahrung aus der Oberliga Niederrhein mit. Für Meerbusch kam Goto bereits 2021/22 und 2022/23 regelmäßig zum Einsatz, wobei er in der Oberliga-Saison 2022/23 in 36 Spielen sieben Treffer erzielte und zwei weitere vorbereitete. Weitere Stationen waren TVD Velbert und die SSVg Velbert, für die Goto 2025/26 auch neunmal in der Regionalliga West auflief und ein Tor erzielte. Zuletzt sammelte er für den Fusionsverein aus Meerbusch 16 Einsätze, vier Tore und zwei Assists.