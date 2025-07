VfB Hilden verpflichtet Stürmer, verliert aber zwei Leistungsträger

Der 27-jährige Cissé ist in der Oberliga Niederrhein bestens bekannt, denn er spielte in der jüngeren Vergangenheit relativ erfolgreich für den ETB Schwarz-Weiß Essen. Der Angreifer, der 2021/22 13 Treffer erzielte, kehrte nach einem kurzen Intermezzo in der Regionalliga bei der SG Wattenscheid 09 prompt wieder an den Uhlenkrug zurück und steigerte sich mit den Essenern in den vergangenen Jahren von Platz fünf auf zuletzt Rang drei.

Cissé lief in der Jugend für den MSV Duisburg auf und schaffte es 2016/17 sogar in den Drittliga-Kader. Ein Profispiel blieb ihm allerdings verwehrt. Über den Umweg SpVg Schonnebeck kam er zum ETB. Während der Offensivmann mit Hilden schon Ende August auf Schonnebeck trifft (31.), findet die Rückkehr an den Uhlenkrug erst im Herbst statt. Der ETB empfängt Hilden am 2. November.