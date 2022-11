VfB Hilden verliert Spiel und Isaak Kang Für die Hildener Oberliga-Fußballer ist der ETB SW Essen am Sonntag keine Reise wert. Individuelle Fehler und umstrittene Schiedsrichterentscheidungen führen laut Trainer Tim Schneider zu einer vermeidbaren Niederlage.

Tim Schneider sprach nach der klaren Niederlage in Essen von einem „gebrauchten Tag“. Der Trainer des VfB 03 Hilden ärgerte sich dabei nicht nur über die beiden verlorenen Punkte, sondern auch über die rote Karte für Isaak Kang (82.). „Der Schiedsrichter hat in dieser Szene vollkommen die Übersicht verloren“, sagte er nach der umstrittenen Entscheidung von Felix May, die seine Mannschaft in der entscheidenden Schlussphase in Unterzahl brachte.

Dabei fanden die Hildener gut in die Begegnung, hatten auch früh die Chance zur Führung, doch Luca Majetic schoss am Kasten vorbei. Besser machten es die Platzherren. Nach einer scharf hereingegebenen Ecke erzielte Dominik Reichardt per Kopfball das 1:0 (19.) für den ETB. In der Folge vergaben die Essener weitere gute Chancen. Dann hielt Keeper Stefan Jaschin einen Kopfball von Fabian zur Linden fest (28.). Als die Gastgeber im Strafraum Nils Gatzke von den Füßen holten, trat Pascal Weber zum Strafstoß an und glich zum 1:1 (41.) aus.

Kurz nach dem Wiederanpfiff hatten die VfB 03-Fans erneut Grund zu jubeln. Nach einer guten Kombination zog Luca Majetic ab und brachte sein Team mit 2:1 (48.) in Führung. Die war jedoch bald wieder Makulatur, als Noel Futkeu aus abseitsverdächtiger Position zum 2:2 (50.) egalisierte. Nach einem langen Einwurf erzielte Marcello Romano das 3:2 (70.) für die Platzherren. Die rote Karte für Kang und der damit einhergehende Elfmeter brachten den Essenern das 4:2 (84.) durch Prince Kimbakidila, der in der Nachspielzeit noch das 5:2 nachlegte (90+3). In Unterzahl mühten sich die Hildener vergeblich um eine Resultatsverbesserung. „Am Ende war der Essener Sieg verdient, auch wenn sie nicht überragend gespielt haben“, bilanziert Schneider nach dem Abpfiff und stellte fest: „Wir hatten heute zu viele Totalausfälle.“ Die zweiwöchige Meisterschaftspause kommt dem angeschlagenen VfB 03-Team daher ganz recht, um wieder neue Kraft zu schöpfen.