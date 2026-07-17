 2026-07-17T11:53:53.177Z

Allgemeines

VfB Hilden verliert klar gegen Mit-Aufsteiger, Bocholt schlägt den FCB

Testspiele am Freitag: 1. FC Bocholt gewinnt gegen FC Büderich, FC Wegberg-Beeck schlägt SC Union Nettetal und Rot-Weiss Essen verliert gegen den österreichischen Bundesliga-Klub SV Oberbank Ried. Gegen den Mit-Aufsteiger SV Bergisch Gladbach unterliegt der VfB 03 Hilden im zweiten Durchgang klar.

von André Nückel · Heute, 22:42 Uhr · 0 Leser
Pleite für Hilden.
Pleite für Hilden. – Foto: Markus Becker

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Der Regionalliga-Klub 1. FC Bocholt hat seine Favoritenrolle gegen FC Büderich erfüllt, der Außenseiter verkaufte sich beim 0:4 aber ordentlich. SC Union Nettetal verlor beim neu formierten FC Wegberg-Beeck, während Rot-Weiss Essen gegen SV Oberbank Ried klar unterlag. Zudem verlor der VfB 03 Hilden gegen Regionalliga-Mit-Aufsteiger SV Bergisch Gladbach nach Pausenführung klar. Die Übersicht für den Freitagabend.

Die Testspiele am Freitag, 17. Juli 2026

Bocholt setzt sich spät klar ab

Der 1. FC Bocholt hat das Testspiel gegen FC Büderich mit 4:0 gewonnen. Der Regionalliga-Klub musste sich allerdings lange gedulden, ehe Kilian Pascal Zaruba kurz vor der Pause das 1:0 erzielte (45.). Büderich hielt die Partie anschließend lange offen, bevor Bocholt in der Schlussphase deutlich davonzog. Malek Fakhro traf zum 2:0 (77.), in der Schlussminute erhöhten Benjamin Friesen und Lennart Garlipp noch auf 4:0 (90.).

Der klassenhöhere FC Wegberg-Beeck gewann gegen SC Union Nettetal mit 3:1. Lukas Stradza brachte die Gastgeber früh mit 1:0 in Führung (10.), Abdoulaye Barry glich für Nettetal aus (28.). Nach der Pause wurde Timo Agaltsev zum entscheidenden Mann: Mit seinen Treffern zum 2:1 (57.) und 3:1 (72.) entschied er die Partie zugunsten der Mannschaft von Danny Fäuster.

Hilden verliert nach Pausenführung klar

DV Solingen mühte sich als Landesliga-Vertreter gegen den Bezirksliga-Klub Cronenberger SC zu einem 1:0. Tuncay Muhammet Altuntas erzielte bereits in der 17. Minute das Tor des Tages. Kurz vor der Pause hatte Cronenberg die große Chance zum Ausgleich, doch Mike Osenberg scheiterte mit einem Foulelfmeter an Torwart Danylo Zenikov (45.).

Der VfB 03 Hilden verlor bei SV Bergisch Gladbach 09 trotz Pausenführung klar mit 1:4. Armin Deljkovic brachte Hilden mit 1:0 in Führung (15.), nach der Pause drehte Bergisch Gladbach aber auf. Fabian Fricke (50.), Ole Tillmann (54.), Soufian Amaadacho (73.) und Sami Akremi (81.) trafen für den Regionalliga-Mitaufsteiger.

Drittligist Rot-Weiss Essen musste gegen den österreichischen Bundesliga-Klub SV Oberbank Ried eine 0:3-Niederlage hinnehmen. RWE bemühte sich, geriet aber durch Jaedin Rhodes mit 0:1 in Rückstand (29.). Nach der Pause erhöhten Evan Aisowieren (59.) und Niama Sissoko (86.) für Ried.

Die Spiele des Tages in der Übersicht:

Heute, 17:00 Uhr
SV Oberbank Ried
SV Oberbank RiedSV Ried
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
3
0
Abpfiff

Heute, 19:30 Uhr
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
Cronenberger SC
Cronenberger SCCronenberg
1
0
Abpfiff

Heute, 19:15 Uhr
SV Bergisch Gladbach 09
SV Bergisch Gladbach 09Berg. Gl. 09
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
4
1
Abpfiff

Heute, 20:00 Uhr
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord
RW Oberhausen
RW OberhausenRW Oberhausen II
Abgesagt
+Video

Heute, 19:30 Uhr
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
5
2
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
GSG Duisburg
GSG DuisburgGSG Duisburg
TV Asberg
TV AsbergTV Asberg
2
1
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
Vogelheimer SV
Vogelheimer SVVogelheim
SC 1920 Oberhausen
SC 1920 OberhausenSC Oberhaus.
2
1
Abpfiff

Heute, 18:00 Uhr
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
0
2

Heute, 20:00 Uhr
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
VfB Speldorf
VfB SpeldorfVfB Speldorf
0
2

Heute, 19:30 Uhr
FC Wegberg-Beeck
FC Wegberg-BeeckWegb.-Beeck
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
3
1
Abpfiff

Heute, 19:54 Uhr
SuS 09 Dinslaken
SuS 09 DinslakenDinslaken 09
TV Voerde
TV VoerdeTV Voerde
4
0
Abpfiff

Heute, 19:30 Uhr
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
4
0
Abpfiff

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