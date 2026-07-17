VfB Hilden verliert klar gegen Mit-Aufsteiger, Bocholt schlägt den FCB

Der Regionalliga-Klub 1. FC Bocholt hat seine Favoritenrolle gegen FC Büderich erfüllt, der Außenseiter verkaufte sich beim 0:4 aber ordentlich. SC Union Nettetal verlor beim neu formierten FC Wegberg-Beeck, während Rot-Weiss Essen gegen SV Oberbank Ried klar unterlag. Zudem verlor der VfB 03 Hilden gegen Regionalliga-Mit-Aufsteiger SV Bergisch Gladbach nach Pausenführung klar. Die Übersicht für den Freitagabend.
Der 1. FC Bocholt hat das Testspiel gegen FC Büderich mit 4:0 gewonnen. Der Regionalliga-Klub musste sich allerdings lange gedulden, ehe Kilian Pascal Zaruba kurz vor der Pause das 1:0 erzielte (45.). Büderich hielt die Partie anschließend lange offen, bevor Bocholt in der Schlussphase deutlich davonzog. Malek Fakhro traf zum 2:0 (77.), in der Schlussminute erhöhten Benjamin Friesen und Lennart Garlipp noch auf 4:0 (90.).
Der klassenhöhere FC Wegberg-Beeck gewann gegen SC Union Nettetal mit 3:1. Lukas Stradza brachte die Gastgeber früh mit 1:0 in Führung (10.), Abdoulaye Barry glich für Nettetal aus (28.). Nach der Pause wurde Timo Agaltsev zum entscheidenden Mann: Mit seinen Treffern zum 2:1 (57.) und 3:1 (72.) entschied er die Partie zugunsten der Mannschaft von Danny Fäuster.
DV Solingen mühte sich als Landesliga-Vertreter gegen den Bezirksliga-Klub Cronenberger SC zu einem 1:0. Tuncay Muhammet Altuntas erzielte bereits in der 17. Minute das Tor des Tages. Kurz vor der Pause hatte Cronenberg die große Chance zum Ausgleich, doch Mike Osenberg scheiterte mit einem Foulelfmeter an Torwart Danylo Zenikov (45.).
Der VfB 03 Hilden verlor bei SV Bergisch Gladbach 09 trotz Pausenführung klar mit 1:4. Armin Deljkovic brachte Hilden mit 1:0 in Führung (15.), nach der Pause drehte Bergisch Gladbach aber auf. Fabian Fricke (50.), Ole Tillmann (54.), Soufian Amaadacho (73.) und Sami Akremi (81.) trafen für den Regionalliga-Mitaufsteiger.
Drittligist Rot-Weiss Essen musste gegen den österreichischen Bundesliga-Klub SV Oberbank Ried eine 0:3-Niederlage hinnehmen. RWE bemühte sich, geriet aber durch Jaedin Rhodes mit 0:1 in Rückstand (29.). Nach der Pause erhöhten Evan Aisowieren (59.) und Niama Sissoko (86.) für Ried.
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