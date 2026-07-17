VfB Hilden verliert klar gegen Mit-Aufsteiger, Bocholt schlägt den FCB Testspiele am Freitag: 1. FC Bocholt gewinnt gegen FC Büderich, FC Wegberg-Beeck schlägt SC Union Nettetal und Rot-Weiss Essen verliert gegen den österreichischen Bundesliga-Klub SV Oberbank Ried. Gegen den Mit-Aufsteiger SV Bergisch Gladbach unterliegt der VfB 03 Hilden im zweiten Durchgang klar. von André Nückel · Heute, 22:42 Uhr · 0 Leser

Pleite für Hilden. – Foto: Markus Becker

Der Regionalliga-Klub 1. FC Bocholt hat seine Favoritenrolle gegen FC Büderich erfüllt, der Außenseiter verkaufte sich beim 0:4 aber ordentlich. SC Union Nettetal verlor beim neu formierten FC Wegberg-Beeck, während Rot-Weiss Essen gegen SV Oberbank Ried klar unterlag. Zudem verlor der VfB 03 Hilden gegen Regionalliga-Mit-Aufsteiger SV Bergisch Gladbach nach Pausenführung klar. Die Übersicht für den Freitagabend.