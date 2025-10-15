VfB Hilden verdient sich Pokalsieg gegen Ratingen 04/19

Der VfB 03 hatte nun aber auch mehr Räume, die er fast zur Entscheidung nutzte: Weber war plötzlich frei durch vor Raschka, zog links an ihm vorbei und fiel – der 04/19-Keeper beteuerte, den Hildener nicht berührt zu haben, Schiedsrichter Ramon Falke glaubte ihm und zeigte Weber Gelb (72.). Die Ratinger wirkten nun gewillter, das Spiel noch zu drehen, die Gäste verteidigten aber ähnlich intensiv wie sie ihr Offensivspiel aufzogen. So lief den Gastgebern mehr und mehr die Zeit davon – es lief schon die 85. Minute, als ein Distanzschuss von Georgios Touloupis knapp am Tor vorbeiflog und die 88., als Lenze einen Schuss von Vasileiadis meisterte. Und dann ertönten erst der Apfiff und dann der Hildener Jubel über das Erreichen des Viertelfinales.