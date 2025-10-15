VfB Hilden verdient sich Pokalsieg gegen Ratingen 04/19

Zum Achtelfinale im Niederrheinpokal hatte Trainer Damian Apfeld ziemlich rotiert im Vergleich zum 3:2-Sieg in der Oberliga gegen den SV Sonsbeck: Wie im Pokal üblich, tauschte er den Torhüter, Dennis Raschka begann statt Marvin Gomoluch. Aber auch bei den Feldspielern hatte sich Einiges getan, nur sechs Akteure aus der Startelf gegen Sonsbeck standen nun gegen den VfB 03 Hilden von Anfang an auf dem Platz. Zudem hatte sich Apfeld für eine Dreierkette entschieden, wie der Kontrahent sie auch spielen ließ.
Der wiederum musste aus privaten Gründen auf Cheftrainer Tim Schneider verzichten, Assistent Philipp Schütz nahm nur zwei Änderungen vor im Vergleich zum 4:1-Oberliga-Sieg gegen den SV Biemenhorst: Len Heinson kam für Leon Prokshi und Dominik Rodrigues Figueiredo für den Doppeltorschützen vom Sonntag, Etienne Feese, der gar nicht dabei war.
So starteten beide Teams temporeich in den Pokalabend am Mittwoch, es war ein wenig an der Grenze zur Hektik. Die Gäste kamen damit besser klar: In einem ersten Konter kam Maximilian Wagener links an den Ball, 04/19-Rechtsverteidiger Bo Lasse Henrichs blockte den Schuss (8. Minute). Der Hildener hatte auch die zweite gute Chance des VfB 03, nach Heinsons Querpass im Strafraum zog Wagener ab, Ratingens Kapitän Gianluca Silberbach klärte vor der Linie (17.).
Die Gäste blieben die aktivere, zielstrebigere Mannschaft, den Gastgebern gelang wenig – immerhin blockten sie noch den Abschluss von Hildens Top-Torjäger Mohamed Cissé (21.). Doch dessen VfB 03 blieb im Thema und vor allem im Ballbesitz, den nächsten Querpass durch den Strafraum von links vollendete Pascal Weber zur hoch verdienten Führung der Gäste (22.). Und der Angreifer hätte kurz darauf nachlegen können, verfehlte aber, weil Raschka den Winkel schnell verkürzt hatte (28.).
Dessen Ratinger wirkten nun komplett verunsichert, spielten haarsträubende Fehlpässe. Einer, aber beileibe nicht der einzige, unterlief Yannick Geisler, der aus dem Mittelfeld zurück genau in den Fuß von Lukas Lier spielte, der halbrechts im Strafraum abzog – der Ball rutschte Raschka unter dem Körper durch, der Kontakt reichte aber, um ihn an den Pfosten zu lenken (34.).
Erst danach bot sich 04/19 die erste Chance des Spiels: Guiliano Zimmerling zog durchs Mittelfeld und wurde 24 Meter zentral vor dem Tor gefoult. Den fälligen Freistoß schoss Emre Demircan zwar über die Mauer, aber auch links am Tor vorbei (36.). Eine Hildener Ecke von Nick Sangl beförderte Heinson per Kopf aufs Tor, Henrichs klärte auf der Linie (41.). Dann hatte der Ratinger Rechtsverteidiger im gegnerischen Strafraum eine Aktion, seinen Schuss lenkte VfB-03-Torhüter Yannic Lenze aber über das Tor (44.).
Zur zweiten Halbzeit schickten beide Trainer ihre Teams unverändert auf den Rasen, und auch am Gesamtbild änderte sich nichts: Die Ratinger hatten massive Probleme wie von Apfeld gefordert, ins letzte Drittel des Spielfeldes zu kommen, die Hildener blieben tonangebend. Heinson schoss noch vorbei, Lier wurde abgeblockt, aber dann fand ein Eckball am zweiten Pfosten VfB-03-Kapitän Fabian Zur Linden, der wuchtig das 2:0 für die Gäste köpfte (54.). Der Jubel der Hildener war ausgelassen, ihre Körpersprache danach noch intensiver als schon zuvor.
Nachdem Heinson noch lang über das Tor geschossen (57.) und Lenze einen Demircan-Freistoß gefangen hatte (61.), änderte Apfeld das System bei 04/19 in eine Viererkette: Sven Kreyer und Eleftherios Vasileiadis kamen, zwei Offensive also für Innenverteidiger Phil Spillmann und den defensiven Mittelfeldspieler Geisler. Es wirkte schnell: Demircan schoss aus der Distanz, Lenze ließ prallen, hielt aber den Nachschuss von Ali Hassan Hammoud (64.).
Der VfB 03 hatte nun aber auch mehr Räume, die er fast zur Entscheidung nutzte: Weber war plötzlich frei durch vor Raschka, zog links an ihm vorbei und fiel – der 04/19-Keeper beteuerte, den Hildener nicht berührt zu haben, Schiedsrichter Ramon Falke glaubte ihm und zeigte Weber Gelb (72.). Die Ratinger wirkten nun gewillter, das Spiel noch zu drehen, die Gäste verteidigten aber ähnlich intensiv wie sie ihr Offensivspiel aufzogen. So lief den Gastgebern mehr und mehr die Zeit davon – es lief schon die 85. Minute, als ein Distanzschuss von Georgios Touloupis knapp am Tor vorbeiflog und die 88., als Lenze einen Schuss von Vasileiadis meisterte. Und dann ertönten erst der Apfiff und dann der Hildener Jubel über das Erreichen des Viertelfinales.