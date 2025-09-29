VfB Hilden und SF Baumberg teilen sich die Punkte

Trotz guter Wetterbedingungen fanden lediglich rund 150 Zuschauer den Weg zur Anlage an der Hoffeldstraße. Sie bekamen eine Anfangsphase zu sehen, in der sich zunächst die Hildener etliche gute Möglichkeiten erarbeiteten. Die erste war ein strammer Schuss von Len Heinson von halblinks, den SFB-Torhüter Thorsten Pyka parierte (12.). Zwei Minuten später hatte Pascal Weber nach Vorarbeit von Lukas Lier freie Bahn im Sechszehner, schob den Ball aber links am Baumberger Gehäuse vorbei. Kurz danach passte Mohamed Cissé steil in den Strafraum, doch der Gäste-Keeper kam vor Calli Weber an die Kugel (23.). Und weil aller guten Dinge drei sind, verzeichnete Weber auch die nächste Möglichkeit des VfB 03, aber diesmal spitzelte ihm Enis Vila das Leder noch vom Fuß. Bis dahin also vier glänzende Gelegenheiten für den VfB 03, das Kommando im Derby zu übernehmen. Auf der Gegenseite verpasste Timo Hölscher die Gäste-Führung, als sein Schuss aus spitzem Winkel knapp am Pfosten vorbeistrich (28.).

Druckphase vor der Pause

In der letzten Viertelstunde der ersten Halbzeit ging es dann Schlag auf Schlag. Zunächst setzte Phil Zimmermann mit einem Querpass Nils Gatzke in Szene, der mittig vor dem Strafraum unbedrängt zum Abschluss kam und den Ball zum 1:0 (33.) in die linke untere Ecke beförderte. Diesmal streckte sich Torwart Pyka vergeblich. Der VfB 03 erhöhte den Druck, aber Weber verstolperte die nächste Chance (36.), den Schuss von Heinson klärte Timo Hölscher zur Ecke (38.) und dann bekam Heinson die Kugel im Gewühl vor dem Baumberger Kasten nicht unter Kontrolle (39.). Besser lief es für die Sportfreunde: Nach einer Kopfballstaffette kam André Mandt an der Strafraumgrenze mittig zum Abschluss und traf zum 1:1 (41.). Die Taktfrequenz nahm zu. Nach einer Zimmermann-Ecke strich der Kopfball von Fabio Bachmann über die Latte (43.). Kurz darauf probierte er es einfach aus der Distanz – und Keeper Pyka ließ den Ball unter sich ins Netz durchflutschen (44.). Der Jubel der Hildener Fans war noch nicht verklungen, da nutzte im Gegenzug Hölscher eine Hereingabe von Robin Hömig zum 2:2-Ausgleich.

Nach dem Wiederanpfiff sank das Spielniveau deutlich. Offenbar hatten beide Mannschaften ihr Pulver verschossen, denn wirklich gute Möglichkeiten gab es trotz des hohen Tempos keine mehr.