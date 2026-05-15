VfB Hilden übernimmt die Spitze: 2:0-Erfolg bei Adler Union Frintrop

Hilden entführt drei Punkte aus Essen. – Foto: Markus Becker

Der VfB 03 Hilden hat seine Hausaufgaben im Meisterrennen bei DJK Adler Union Frintrop souverän gelöst und mit einem 2:0-Auswärtssieg zumindest für zwei Nächte die Tabellenführung in der Oberliga Niederrhein übernommen. In einer intensiven Partie auf engem Kunstrasen zeigte die Mannschaft von Tim Schneider eine abgeklärte Vorstellung und schlug im zweiten Durchgang eiskalt zu.

Frintrop versteckte sich gegen den Favoriten keineswegs. Bereits früh setzte Dominik Stukator einen ersten offensiven Akzent, verfehlte nach einer Ecke jedoch aus spitzem Winkel das Tor (9.). Auch wenig später sorgte der Angreifer erneut für Gefahr, zielte nach einem Steckpass aber deutlich vorbei (33.). Auf der anderen Seite hatte Hilden deutlich mehr Ballbesitz, tat sich gegen kompakte Hausherren zunächst jedoch schwer.

Die Gastgeber von Trainer Marcel Cornelissen hielten über weite Strecken ordentlich dagegen und kamen vor allem über Umschaltsituationen immer wieder zu Möglichkeiten. Letztlich fehlte den Frintropern aber die letzte Präzision im Abschluss.

Die beste Gelegenheit der Gäste vergab zunächst Mohamed Cisse, der nach einem Dribbling im Strafraum am Tor vorbeischoss (13.). Kurz vor der Pause näherte sich Hilden dem Führungstreffer weiter an: Nach Vorarbeit von Cisse traf Pascal Weber den Ball aus kurzer Distanz allerdings zu zentral (39.). Fast im Gegenzug setzte Stukator einen Volley knapp neben das Gehäuse.

Hilden wird nach der Pause zwingender

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Hilden spielbestimmend. Etienne Feese rückte nun stärker in den Fokus. Zunächst parierte Justin Kirstein einen abgefälschten Abschluss des Offensivspielers (53.), wenig später setzte Feese einen Kopfball knapp über die Latte.

Die nach den Spielanteilen verdiente Führung fiel dann nach einer Standardsituation. Eine Ecke sprang im Strafraum vor die Füße von Maximilian Wagener, der den Ball akrobatisch im Tor unterbrachte (63.). Wenig später musste Keeper Kirstein gegen Fabian zur Linden in höchster Not eingreifen. Frintrop suchte anschließend zwar die Antwort, doch die Gäste verteidigten konzentriert.

Die beste Chance zum Ausgleich vergab Timo Dapprich, dessen Abschluss nach einem Einwurf jedoch zu harmlos geriet (80.). Kurz darauf machte Hilden endgültig alles klar. Nach Vorarbeit von Feese behauptete sich Cisse gegen mehrere Gegenspieler und traf nervenstark zum 2:0-Endstand ins untere Eck (82.).

In der hektischen Schlussphase warf Frintrop zwar noch einmal alles nach vorne, fand gegen die stabile Hildener Defensive aber keine Mittel mehr. So durfte der VfB nach dem Abpfiff einen abgeklärten Auswärtssieg und vorerst die Tabellenführung feiern.

DJK Adler Union Frintrop – VfB 03 Hilden 0:2

DJK Adler Union Frintrop: Justin Kirstein, Jonas Rübertus (46. Fynn Rauschtenberger), Leon Engelberg, Christian Büttner (67. Linus Wissing), Steffen Herzog (77. Joel Zwikirsch), Nils van den Woldenberg, Koffi Jason Togbedji, Timo Dapprich (84. Tim Bönisch), Leif Sören Linnig, Yannick Reiners, Dominik Stukator - Trainer: Marcel Cornelissen

VfB 03 Hilden: Yannic Lenze, Nick Sangl, Phil Zimmermann, Len Heinson, Fabian zur Linden, Maximilian Wagener, Nils Arne Gatzke (90. Emmanuel Yeboah), Lukas Lier (78. Leon Prokshi), Pascal Weber (84. Luke Kawabe), Mohamed Cisse, Etienne Feese (90. Luis Ortmann) - Trainer: Tim Schneider

Schiedsrichter: Kristijan Rajkovski (Remscheid)

Tore: 0:1 Maximilian Wagener (63.), 0:2 Mohamed Cisse (82.)

Restprogramm VfB Hilden

33. Spieltag: (H) 1. FC Monheim (14.)

34. Spieltag: (A) SC St. Tönis 1911/20 (4.)

Restprogramm DJK Adler Union Frintrop

33. Spieltag: (A) Ratingen 04/19 (1.)

34. Spieltag: (H) SV Blau-Weiß Dingden (7.)

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