VfB Hilden triumphiert im spannenden Pokalduell

Fünf Ex-Hildener standen in der Startformation der Gastgeber, zwei weitere nahmen zunächst auf der Ersatzbank Platz. Dorthin schaffte es Hendrik Schnittert allerdings nicht, denn der Mittelfeldakteur verletzte sich im Vorbereitungsturnier der Bilker bei Schwarz-Weiß 06 am Knie. Ganz so schlimm wie zunächst befürchtet war die Verletzung dann aber doch nicht, wie er frohgemut Tim Schneider im kurzen, lockeren Gespräch nach dem Abpfiff und der erfolgten MTR-Untersuchung auf Nachfrage kundtat.

Rund 150 Zuschauer fanden sich auf der Anlage an der Fährstraße ein und hofften auf einen spannenden Schlagabtausch. Bereits in der Anfangsphase versuchten die Hildener, die notwendige Dominanz aufzubauen. Die erste Chance vergab Calvin Mockschan schon in der ersten Minute, als er frei vor Sparta-Keeper Timo Utecht auftauchte. Nach einer Viertelstunde hatte der 20-Jährige jedoch sein Erfolgserlebnis, als er nach vorausgegangenen Versuchen von Mohamed Cissé und Pascal Weber zur 1:0-Führung (16.) traf. Max Wagener verpasste es dann, den Vorsprung mit einem zweiten Treffer auszubauen. Sein Schuss aus 25 Metern von der halbrechten Seite strich links am Bilker Kasten vorbei (22.).

Hilden schwächelt in der Defensive

Während es offensiv einigermaßen lief, zahlten die Hildener wenig später Lehrgeld. Ein Sparta-Spieler trat in der eigenen Hälfte zum Freistoß an – und der VfB 03 zog sich tief vor den eigenen Strafraum zurück. „Wir müssen einfach höher stehen, dadurch können wir den zweiten Ball nicht richtig verteidigen“, stellte Tim Schneider fest. So aber kam das Leder zu Moubarak Abdousamadou, der den Ausgleich zum 1:1 erzielte (29.). In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit versuchte es Weber noch mit einem strammen Schuss aus 18 Metern, zur erneuten Führung reichte die Aktion jedoch nicht (45.+3).

Nach dem Wiederanpfiff zog Lukas Lier, der unter der Woche noch kränkelte, aus rund 20 Metern ab, doch der Ball verfehlte um Zentimeter das Bilker Gehäuse (55.). Zwei Minuten später setzte Cissé ein weiteres Mal Mockschan gut in Szene. Der „Zehner“ zeigte sich erneut nervenstark und brachte sein Team wieder mit 2:1 (57.) in Front. Kurz danach wechselte Chefcoach Schneider erstmalig und stellte zugleich von einer Dreier-Kette auf eine Vierer-Abwehrformation um, in der nun Roman Wakily den linken Part übernahm, während Ercan Akhan eine Position weiter rutschte. Auf Bilker Seite kamen mit Moritz Holz und Tim Tiefenthal zwei weitere Ex-VfBer zum Einsatz. Ein sicheres Zeichen, dass die Platzherren noch längst nicht aufgeben wollten. Und es war wiederum Abdousamadou, der für den 2:2-Ausgleich (71.) verantwortlich zeichnete. Ercan Akhan stieg bereits an der Mittellinie in einen Zweikampf ein, den er letztlich im eigenen Strafraum nur mit einem Foul beenden konnte. „Der Stürmer ist aber auch leicht gefallen“, wollte Schneider dem Neuzugang im Team keinen Vorwurf machen. Und beim Elfmeter von Abdousamadou war VfB 03-Schlussmann Yannic Lenze auch noch mit den Fingerspitzen am Ball.

Die Zuschauer stellten sich bereits auf eine Verlängerung ein, als der Oberligist mit der notwendigen Zielstrebigkeit doch noch entscheidend konterte. Eine gute Kombination führte zum 3:2-Siegtreffer (88.) durch Cissé. „Dabei haben wir erneut den freien Mann am zweiten Pfosten gefunden“, freute sich Tim Schneider über die Entwicklung dieser finalen Spielszene.

Nach dem Pokalerfolg ist vor dem Härtetest gegen den Zweitligisten Fortuna Düsseldorf. Deshalb bleibt der Montag für das Team des VfB 03 fußballfrei, ehe am Dienstag eine eher regenerative Einheit auf dem Übungsplan steht. Die Belastungssteuerung steht auch am Mittwoch im Fokus. „Es macht wenig Sinn, gegen einen solchen Gegner im Pressing unterwegs zu sein“, erklärt der Hildener Chefcoach, der vermutlich auf einen vollen Kader zurückgreifen kann und aus gutem Grund möglichst allen Spielern Einsatzzeit geben möchte.