VfB Hilden triumphiert als „Mentalitätsmonster“

Hilden darf künftig in der vierten Liga ran. – Foto: Marcel Eichholz

Der Weg bis zum Titelgewinn des VfB 03 Hilden in der Fußball-Oberliga Niederrhein war lang. Und er war mit etlichen Stolpersteinen gepflastert. Schon der Start in die Saison verlief gar nicht nach dem Geschmack der Hildener Verantwortlichen. Die 4:5-Auftaktniederlage auf eigenem Platz gegen Ratingen 04/19 schmerzte. In den neun Oberliga-Duellen zuvor ging die Mannschaft von Tim Schneider regelmäßig als Sieger vom Platz. In einer tempo- und torreichen Begegnung schritt nun am 1. Spieltag der Saison 2025/26 erstmals der Lokalrivale als Gewinner vom Kunstrasen. Entsprechend groß war die Begeisterung bei den 04/19-Fans und der Frust beim VfB-03-Anhang.

In der folgenden Partie bei Blau-Weiß Dingden reichten eine 2:0- und 3:2-Führung nicht zum Erfolg, weil der Aufsteiger in letzter Minute noch den Ausgleich zum 3:3 erzielte. Der Hildener Fehlstart war mit der glatten 0:3-Heimniederlage gegen die SpVg Schonnebeck perfekt und führte auf Rang 16 unter 18 Mannschaften.

Zumindest verbal brachte sich zur Linden engagiert in die Begegnung beim 1. FC Kleve ein – und der VfB 03 holte mit dem 4:1 seinen ersten Saisonsieg. Eine Wendemarke, denn im nächsten Heimspiel feierten die Hildener einen glatten 5:0-Erfolg über den TSV Meerbusch und kletterten auf Rang acht. Erstmals in dieser Spielzeit stand auch zur Linden auf dem Kunstrasen.

Die Wende ging einher mit der Rückkehr von Fabian zur Linden. Der Kapitän hatte sich mit Ehefrau und kleiner Tochter in einen ausgedehnten Familienurlaub verabschiedet und verpasste damit große Teile der Vorbereitung. Als der damals noch 33-Jährige zurückkam, musste er zunächst einmal auf der Bank Platz nehmen. Trainingsrückstand hieß die offizielle Begründung – ein Begriff, der grundsätzlich nicht im Wortschatz des Mannschaftsführers zu finden ist.

Eine Woche später folgte allerdings der erneute Absturz auf Platz 13. Diese Achterbahnfahrt setzte sich auch in den nächsten Wochen fort. Am Ende der Hinrunde belegten die Hildener Rang fünf und gaben danach ihre Position unter den Top Fünf nicht mehr ab. Nebenbei: Für die Ratinger war ab dem fünften Spieltag die Tabellenspitze das Maß aller Dinge.

Zwei Rückschläge mussten die Hildener aber 2025 noch verkraften – und das beide Male gegen den SC St. Tönis. Im Viertelfinale des Niederrheinpokals führten sie auf der Jahn-Sportanlage in Tönisvorst zur Pause mit 3:2, doch der Oberliga-Rivale konterte in der letzten halben Stunde mit zwei Treffern zum 4:3-Sieg und machte so den Einzug ins Halbfinale klar. Während der VfB 03 der verpassten Chance nachtrauerte, schaffte es St. Tönis im Pokal bis ins Finale gegen den MSV Duisburg. Trotz der glatten 1:4-Niederlage durfte der Verein jetzt jubeln, denn in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals zog er als Traumlos den Bundesligisten Eintracht Frankfurt.

Der VfB 03 hingegen musste sich auch in der Meisterschaft dem SC St. Tönis geschlagen geben. Auf eigenem Platz unterlag er im Hinrundenduell mit 0:1. Letztlich ging das Hildener Team als Tabellenfünfter in die Winterpause.

Schneiders Kurswechsel bringt den Erfolg

Für die Rückrunde kündigte Tim Schneider Veränderungen an. „Wir wollen stabiler auftreten, mehr Kompaktheit entwickeln. Aktuell haben wir den zweitbesten Sturm, aber auch zwei Tore pro Spiel kassiert. Deshalb müssen wir viel besser gegen den Ball arbeiten, um deutlich weniger Gegentore zu kassieren“, sagte er und betonte: „Wir müssen mehr Intensität ins Training bekommen. Im Defensivverhalten kommen wir nicht nur über die körperliche Leistungsfähigkeit ins Spiel, sondern auch über den Willen. Wir müssen die Bereitschaft aufbringen, die Meter zu machen, die wehtun. Die Spieler, die Schwierigkeiten hatten, sich zu quälen, müssen jetzt alles rausholen.“

Diese Marschroute ging „zu 103 Prozent auf“, wie Tim Schneider sagen würde. Standen in der Hinrunde noch 32 Gegentreffer zu Buche, halbierte seine Mannschaft diese Quote auf 16 Tore und legte damit den Grundstein für den Titelgewinn. Zugleich steigerten die Hildener die Zahl der eigenen Treffer von 43 auf 46.

Den Anfang machte das Schneider-Team mit dem 2:1-Erfolg beim Spitzenreiter Ratingen 04/19. Der Derby-Triumph brachte die Hildener Fußballwelt gleich zu Beginn des neuen Jahres wieder ins Lot, zumal auch Siege über Blau-Weiß Dingden und die aufstiegsambitionierte SpVg Schonnebeck folgten. Der Vorstand des VfB 03 verkündete angesichts des guten Starts spontan, dass der Verein den Antrag auf Erteilung der Regionalliga-Lizenz stellen werde.

Was zunächst wie eine reine Marketing-Maßnahme anmutete, entwickelte in den folgenden Monaten eine ungeheure Wucht. Eng damit verbunden war die Mitte März kommunizierte Entscheidung des VfB-03-Vorstandes, den Vertrag mit Trainer Tim Schneider nicht mehr zu verlängern. Eine Nachricht, die vielerorts auf Unverständnis traf. Der enttäuschte Trainer schüttelte sich nur kurz und legte dann den Vorwärtsgang ein.

„Jetzt wollen wir Oberliga-Meister werden“, gab er das neue Ziel vor. „Ich habe schon vorher in der Mannschaft gespürt, dass es in die richtige Richtung geht. Nach der Entscheidung bin ich etwas mutiger in meinen Aussagen geworden. Ich war etwas offensiver und immer klar in meiner Richtung. Es war ein Spagat zwischen gesunder Demut und dem Motto: Wir schaffen das“, erklärte er jetzt und gestand: „In der Situation fiel es mir deutlich leichter. Wir konnten Vollgas geben, das hat uns allen geholfen.“

Feese wird zum Symbol des Titelgewinns

Erst nach zehn Siegen hintereinander kassierte das Schneider-Team in der Rückrunde wieder eine Niederlage. Allerdings eine empfindliche beim Aufstiegskandidaten KFC Uerdingen vor rund 2200 Zuschauern in der Grotenburg. Eine Woche später patzten die Ratinger gegen den KFC – eine Steilvorlage für Verfolger VfB 03. Doch die Hildener gaben in den letzten zehn Minuten des Heimspiels gegen den ETB Schwarz-Weiß Essen ein 2:2 noch aus der Hand, unterlagen am Ende nicht nur mit 2:4, sondern verpassten auch den Sprung an die Tabellenspitze.

Den Glauben an sich selbst verlor die Mannschaft jedoch nicht. Das galt für alle Spieler im Kader, „auch auf Platz 24, 25, 26“.

Teamgeist und Mentalität gaben im Endspurt des Aufstiegsrennens letztlich den Ausschlag. Als der VfB 03 am 32. Spieltag freitagabends mit einem 2:0-Sieg bei der DJK Adler Frintrop vorlegte, hinterließ das bei den Ratingern Spuren. Die Mannschaft von Damian Apfeld kam bei der Holzheimer SG nicht über ein 2:2 hinaus und gab erstmals seit dem fünften Spieltag die Tabellenspitze wieder ab.

In den letzten beiden Oberliga-Partien verteidigte die verschworene Truppe von Tim Schneider mit aller Macht den Gipfel. Rund 1500 Zuschauer beim Heimspiel gegen den 1. FC Monheim bedeuteten eine Rekordkulisse. Allerdings sah es lange Zeit nach einem 0:0 aus, ehe Etienne Feese in der Nachspielzeit eines intensiven Lokalduells noch den umjubelten 1:0-Siegtreffer erzielte und damit den Regionalliga-Traum am Leben hielt.

In St. Tönis folgte die Krönung – immerhin knöpfte der VfB 03 dem ungeliebten Gegner erstmals in dieser Saison ein Unentschieden ab. Erneut schlug Feese zu, der nun in seiner persönlichen Saisonstatistik in 31 Begegnungen 19 Treffer und vier Assists verbucht. In der Torjägerliste belegt der Angreifer den vierten Platz. Zweitbester VfB-03-Stürmer ist Mohamed Cissé mit 14 Toren, Dritter im Bunde ist Pascal Weber (10).

Das Fazit von Chefcoach Tim Schneider nach einer nervenzehrenden Rückrunde: „Für jeden ist dieser Aufstieg eine Riesensache. Ich kann es noch gar nicht so richtig greifen. Dass man jetzt mal ganz oben steht, fühlt sich einfach genial an.“

Dabei ist seine sportliche Zukunft noch offen.