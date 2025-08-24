VfB Hilden trifft auf euphorisierten Aufsteiger

In der Dreier-Gruppe trafen die Hilden nicht nur auf den TuB Bocholt, sondern auch auf Dingden, damals Tabellenzweiter in der Bezirksliga-Gruppe 4. Letztlich zog die VfB 03-Reserve auf dem Naturrasen der Sportanlage in Hamminkeln mit 1:2 den Kürzeren und verpasste damit ebenso wie der TuB Bocholt, gegen den die Hildener lediglich ein 2:2 erreichten, den Aufstieg in die Landesliga. Eine Begegnung, die Tim Schneider noch heute präsent ist – und die ihn warnen lässt vor einem unbequemen Gegner, der nach sechs Landesliga-Jahren erst in der vergangenen Saison den Sprung in die Oberliga schaffte.

Heute, 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden BW Dingden VfB 03 Hilden VfB Hilden 15:00 PUSH Schneider erinnert sich zurück

„Wir haben das ja schon vor zwei Jahren bei Frintrop gesehen, was die Euphorie nach einem Aufstieg ausmachen kann. Das darf man nicht unterschätzen. Dingden hat außerdem eine eingespielte Truppe, die definitiv ihre Stärken hat – und die muss man abstellen. Diese Partie wird kein Selbstläufer, sondern muss erst einmal gespielt werden“, führt Schneider aus und erinnert sich dabei noch genau an die Saison 2023/24, als seine Mannschaft zum Auftakt beim Oberliga-Neuling DJK Adler Frintrop mit 2:3 den Kürzeren zog und zwei Wochen später beim Klassenneuling Mülheimer FC nicht über ein 1:1 hinauskam.

Eine Erfahrung, die sich nicht wiederholen soll, zumal die Hildener vergangene Woche bereits eine Heimniederlage im Derby gegen Ratingen 04/19 kassierten. Vermeidbar, wie Schneider findet. „Es gab im Training eine detaillierte Analyse des Spiel gegen Ratingen. Wir müssen jetzt die Fehler abstellen, die uns letztlich den Sieg gekostet haben“, konstatiert der Chefcoach. Dabei war der 43-Jährige unter der Woche gar nicht vor Ort, sondern streute kurz vor der Einschulung seiner Tochter noch einen Kurzurlaub an der Nordsee ein. Derweil hielten seine Co-Trainer Philipp Schütz und Manuel Schulz die Fäden bei den Übungseinheiten fest in der Hand. „Auf die beiden kann ich mich verlassen. Ich bin immer top informiert und wir sind gut vorbereitet“, lobt Schneider.

Woran lag es denn nun, dass die Hildener Serie im Derby nach neun Siegen in Folge riss? „Das war kein Hexenwerk, sondern lag an unserem Defensivverhalten im Zweikampf. Wir waren nicht eng genug dran, je näher es an die Box ging. Das ist ärgerlich, wenn man vier Tore schießt. Offensiv waren wir effizient, es waren schöne Tore und keine Zufallsprodukte. Insgesamt mehr Positives als Negatives, und Ratingen ist ja auch keine Laufkundschaft“, analysiert der VfB 03-Trainer und blickt jetzt nach vorne: „Ich bin optimistisch, dass es nun besser läuft.“

Mockschan-Abgang ändert nichts am Grundgerüst

Zumal diesmal nicht mit überraschenden Ausfällen wie noch vor einer Woche zu rechnen ist, denn der kurzfristige Wechsel von Calvin Mockschan zum Regionalligisten SSVg Velbert brachte zweifellos etwas Unruhe ins Gefüge. „Der Zeitpunkt war auch etwas unglücklich – Velbert hätte ihn sich schon früher holen können, dann hätten wir mehr Zeit gehabt. Der Wechsel war der Domino-Stein, der Dominik Rodrigues Figueiredo in die Startelf gebracht hat, und Lukas Lier ist eine Position nach vorne gerückt“, erklärt Schneider, äußert aber auch Verständnis für Mockschan: „Es ist ja kein Geheimnis, dass er in der vergangenen Saison einen großen Anteil an Toren und Vorlagen hatte. Er ist ein junger, talentierter Spieler. Wenn er die Möglichkeit hat, dann muss er das machen. Ich wünsche ihm nur das Beste und dass er sich in Velbert durchsetzt. Ich rate jedem Spieler, das zu machen, denn ich selbst habe in jungen Jahren die Chance verpasst, in die Oberliga zu wechseln, wollte noch ein Jahr im Verein bleiben – dann habe ich mir eine Verletzung zugezogen und es hat nicht mehr geklappt.“

An der einstudierten Taktik der Hildener wird sich auch ohne Mockschan nichts ändern. „Unser Spiel bleibt gleich – wir haben andere, die in die Bresche springen können. Diese hohe Flexibilität haben wir uns in den letzten ein, zwei Jahren erarbeitet“, betont Tim Schneider. Und bei allen Stärken von Aufsteiger Dingden unterstreicht er: „Wir werden sie unterbinden, haben eine klare Idee dazu.“ Anpfiff der Begegnung ist am Sonntag um 15 Uhr auf der Anlage am Höingsweg 3 im Hamminkeln.