VfB-Hilden-Trainer Schneider bleibt optimistisch

Nach einer Hinrunde mit acht Siegen und zwei Unentschieden, aber auch sieben Niederlagen zieht Tim Schneider durchaus zufrieden Bilanz. „Ich bin immer jemand, der das Glas eher halbvoll als halbleer sieht“, sagt der Cheftrainer des Oberligisten VfB 03. Und verweist dabei gerne auf den 14. Spieltag, als seine Mannschaft zwar sieben Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Ratingen 04/19 hatte, aber nur zwei Zähler hinter dem Tabellenzweiten SpVg. Schonnebeck auf Rang vier lag. Drei Partien waren da vor der Weihnachtspause noch zu absolvieren und Schneider erklärte seiner Mannschaft: „Wenn wir an den letzten drei Spieltagen der Saison neun Punkte holen, sprechen wir ein dickes Wort mit um die Meisterschaft.“ Das Team wollte es kaum glauben, und letztlich kam es anders, als der Coach insgeheim hoffte. Denn die Hildener Fußballer gewannen zwar das Derby beim 1. FC Monheim deutlich, kassierten aber Niederlagen in Frintrop und zum Abschluss auch daheim gegen St. Tönis. Jene Mannschaft also, die schon im Pokal-Viertelfinale das bittere Aus brachte.

Schneider froh über Abschneiden im Niederrheinpokal

„Natürlich bin ich zufrieden, trotz der unglücklichen Niederlagen gegen Uerdingen und St. Tönis – in beiden Partien konnten wir mit einem Punkt rausgehen“, stellt Schneider fest und ergänzt: „Hier und da hat uns auch mal das Spielglück gefehlt. In der Rückrunde wird das Pendel in engen Spielen zu unseren Gunsten ausschlagen – das hoffe ich zumindest.“ Im Rückblick nimmt der Trainer auch aus dem Niederrheinpokal Positives mit. „Immerhin sind wir ins Viertelfinale eingezogen. Seit sieben oder acht Jahren hat der Verein das nicht mehr geschafft, wir sollten uns also darüber freuen. Und es setzt einen Anreiz. Zuletzt sind wir jedes Jahr eine Runde weiter gekommen, vielleicht klappt das ja nächste Saison noch einmal“, konstatiert der 44-Jährige. Trotz des personellen Umbruchs im Sommer schließt seine Mannschaft ähnlich erfolgreich wie in der Vorsaison ab, als am Ende der Hinrunde Rang sechs mit 30 Punkten zu Buche stand. Nun sind es 26 Zähler und der fünfte Platz nach den ersten 17 Begegnungen.

Sa., 24.01.2026, 14:00 Uhr SSV Merten SSV Merten VfB 03 Hilden VfB Hilden 14:00 PUSH

Für die Rückrunde kündigt Schneider Veränderungen an. „Wir wollen stabiler auftreten, mehr Kompaktheit entwickeln. Aktuell haben wir den zweitbesten Sturm, aber auch zwei Tore pro Spiel kassiert. Deshalb müssen wir viel besser gegen den Ball arbeiten, um deutlich weniger Gegentore zu kassieren“, erzählt er und betont: „Das war unsere Stärke in den Jahren, als wir Vizemeister waren.“ Die Marschroute ist für Tim Schneider dabei klar. „Wir müssen mehr Intensität ins Training bekommen. Im Defensivverhalten kommen wir nicht nur über die körperliche Leistungsfähigkeit ins Spiel, sondern auch über den Willen. Wir müssen die Bereitschaft aufbringen, die Meter zu machen, die wehtun. Die Spieler, die Schwierigkeiten hatten, sich zu quälen, müssen jetzt alles rausholen – also nicht nur hundert Prozent, sondern 103, wie ich immer aus gutem Grund sage.“

Spiele gegen Uerdingen und Frintrop hätte Schneider gerne zurück

Welche Niederlage in der Hinrunde schmerzte besonders? Schneiders Antwort kommt prompt: „Die gegen den KFC – so eine unverdiente Niederlage habe ich noch nicht erlebt. Das war ein Spiel, in dem wir einfach besser waren und ich mir nicht erklären konnte, warum wir verloren haben. Und weil es ein blödes Elfmetertor war. Das war eine bittere Niederlage, die nur schwer zu akzeptieren ist.“ Und welches Spiel würde der Trainer gerne wiederholen? „Die Partie gegen Union Frintrop. Da haben wir einfach nicht stattgefunden. Für den Gegner war es möglich, uns mit ganz einfachen Mitteln zu schlagen“, führt Schneider aus.