VfB Hilden sucht die Antwort auf bittere Rückschläge

„Das war schon sehr enttäuschend – beide Niederlagen schmerzen sehr“, sagt Fabian zur Linden im Rückblick auf die beiden letzten Partien und fügt dann hinzu: „Vor allem in Tönis war ich traurig, denn da war mehr drin. Ich musste nach dem Abpfiff in den Rasen beißen und mir wird immer noch schlecht, wenn ich daran denke. Am Ende des Tages ist das sehr schade, denn wir hätten gewinnen können. Insbesondere nach einem anstrengenden, körperlich betonten Spiel, wo wir alles reingeworfen haben, was ging.“ Der Kapitän des VfB 03 zieht auch nach der Niederlage gegen den Abstiegskandidaten Frintrop ein ernüchterndes Fazit. „Das war zu einfach, wie wir Tore kassiert haben. Wir haben uns schlecht verkauft – das können wir besser machen. Das hat sich im Spiel entwickelt, dass wir einfache Fehler gemacht haben, die dem Gegner gereicht haben. Wir waren mit Ball das ganze Spiel über nicht gut und haben Frintrop dann noch eingeladen, Tore zu schießen“, erklärt er und betont: „Jedes Spiel ist für uns nicht einfach. Wir waren noch nie eine Mannschaft, die einen Gegner großartig dominieren kann. Wir mussten uns immer strecken, und wenn wir das nicht gemacht haben, hat es nicht gereicht. Das tut uns immer wieder weh und ist in der Ursache nicht erklärbar. In der Summe ist es aber schon auffallend, dass es uns in diversen Jahren so passiert.“