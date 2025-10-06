Der VfB Hilden hat in Sonsbeck die Nase vorn. – Foto: Arno Wirths

VfB Hilden stoppt Sonsbecks Höhenflug Nach einer desolaten ersten Hälfte bleibt der SV Sonsbeck im Heimspiel gegen den VfB Hilden punktlos. Die Oberliga-Elf von Heinrich Losing steigert sich nach der Pause, verliert aber 1:2 und verpasst den Sprung an die Tabellenspitze. Verlinkte Inhalte Oberliga Niederrhein SV Sonsbeck VfB Hilden

Die Oberliga-Fußballer des SV Sonsbeck bekamen am Sonntag im Willy-Lemkens-Sportpark die Gelegenheit, am achten Spieltag an die Tabellenspitze vorzurücken. Weil Ratingen 04/19 in Baumberg am Tag der Deutschen Einheit gepatzt hatte, war dafür ein Heimsieg gegen den VfB Hilden Voraussetzung. Doch die Mannschaft von Heinrich Losing ließ die Chance ungenutzt. Die ansonsten so heimstarken Sonsbecker blieben unter ihren Möglichkeiten und punktlos. Der VfB musste für den 2:1 (1:0)-Auswärtssieg gar nicht mal so viel Aufwand betreiben. Gerade vor der Pause spielten die Hausherren nicht wie eine Mannschaft, die Tabellenrang eins übernehmen möchte. „Das war auch überhaupt kein Thema in der Kabine“, versicherte Heiner Gesthüsen, der Sportliche Leiter.

Gestern, 15:00 Uhr SV Sonsbeck SV Sonsbeck VfB 03 Hilden VfB Hilden 1 2 Losing veränderte seine Anfangsformation im Vergleich zum Sieg in Monheim auf drei Positionen. Klaus Keisers musste wegen einer Oberschenkelzerrung passen, Jannis Pütz meldete sich am Sonntagvormittag erkrankt ab. Ihr Fehlen machte sich durchaus im Mittelfeld und bei den Offensivbemühungen bemerkbar. Sebastian Leurs kehrte auf seine angestammte linke Außenverteidiger-Position zurück. Florian Josip Berisic saß wieder auf der Bank. David Somodi sowie Semih Güngör übernahmen die Plätze von Pütz sowie Keisers.

Bei den Rot-Weißen lief zunächst nicht viel zusammen. Es fehlten Selbstvertrauen und Einsatzwillen. Es war ein mutloser Auftritt in der ersten Hälfte. Sonsbeck ließ sich in die eigene Hälfte drängen, versuchte es zumeist mit langen Bällen. Hilden war deutlich kreativer, insbesondere spielfreudiger. Und auch torgefährlicher. Beim 1:0 wunderte sich Etienne Feese wohl darüber, warum ihn keine Gegenspieler im Strafraum am Torschuss hinderte. Er zog in der 21. Minute trocken ab, der Ball klatschte unter die Latte und von dort ins Netz. Hilden blieb gefährlich. Auf der anderen Seite gab’s nur einen echten Aufreger. Leurs setzte in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit Linus Krajac schön in Szene. Der torgefährliche Mittelfeldakteur lief alleine auf Schlussmann Yannic Lenze zu, schoss den Ball aber an den linken Pfosten.