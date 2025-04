VfB Hilden steht vor den „Wochen der Wahrheit“

VfB 03 Hilden -TVD Velbert. Rang sechs in der Oberliga scheint seit Wochen für die Fußballer des VfB 03 zementiert. Den Reiz des sportlichen Tuns bezogen die Hildener zuletzt vor allem aus dem Wettstreit mit besser platzierten Mannschaften, die noch im Titelkampf stecken. Das letzte Duell dieser Art war am Gründonnerstag die Partie beim VfB Homberg, die mit einem 2:0-Sieg des VfB 03 endete.

Schon im Heimspiel am Freitagabend (19.30 Uhr, Hoffeldstraße) wartet auf die Hildener ein unbequemer Gast. Seit Wochen hält der TVD Velbert die rote Laterne in der Liga in der Hand, doch das Schlusslicht hat den Kampf um den Klassenerhalt noch längst nicht aufgegeben. Warum auch? Schließlich ist das rettende Ufer nur sechs Punkte entfernt. Oder wie TVD-Coach Hakan Yalcinkaya betont: „Das sind nur zwei Siege.“ Der Grund für die positive Grundstimmung: Während die Velberter in 17 Partien der Hinrunde nur neun Punkte holten, erkämpften sie nach der Winterpause in elf Begegnungen zwölf Zähler. Das ist kein Quantensprung, schürt aber die Hoffnung, den unmöglich scheinenden Klassenerhalt doch noch zu schaffen.

Noch sechs Begegnungen stehen jetzt auf dem Spielplan. Die Kontrahenten sind allesamt Teams aus dem unteren Tabellenbereich. Damit stehen für die Mannschaft von Tim Schneider gleichsam die Wochen der Wahrheit an. „Jetzt kommt die schwierige Phase mit Teams, gegen die wir im November und Dezember keinen so guten Lauf hatten“, erläutert der Chefcoach des VfB 03. Doch Schneider schöpft daraus für seine Truppe neue Motivation. „18 Punkte sind noch zu vergeben – im besten Fall holen wir alle“, sagt er. Eine klare Ansage, aber die Umsetzung dürfte kein leichtes Unterfangen sein.

Rang 14, der Sicherheit verheißt, nehmen aktuell die Sportfreunde Baumberg ein, die sich vor zwei Wochen im Kellerduell gegen den TVD mit 3:1 durchsetzten. Eine Woche später gaben die Velberter mit dem 2:0-Sieg über den SV Sonsbeck aber wieder ein deutliches Lebenszeichen. Und auch im Stadtderby gegen die SSVg, die als Tabellendritter noch im Aufstiegskampf steckt, ließ das Yalcinkaya-Team trotz Niederlage aufhorchen, als es einen 0:4-Rückstand noch auf 2:4 verkürzte. Es gibt für den VfB 03 also viele Gründe, den Kontrahenten nicht zu unterschätzen.

Der überzeugendste ist für Tim Schneider der Auftritt seiner Mannschaft im Hinspiel. Seinerzeit lagen die Hildener mit 0:1 und 1:2 zurück und steuerten bereits einer schmerzhaften Niederlage entgegen. Die verhinderte Timm Bungert. Für den Nachwuchsmann ging an jenem Wochenende ein Traum in Erfüllung. Erst zwei Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit eingewechselt, stand er nach einer Kopfballverlängerung von Peter Schmetz plötzlich allein vor Torhüter Soichiro Goto und schob den Ball nervenstark durch die Beine des Keepers – es war das Sahnehäubchen auf sein Debüt im Oberliga-Team.

Auch deshalb warnt Tim Schneider vor den Velbertern, die vor zwei Jahren noch an der Oberliga-Spitze mitmischten und die Saison 2022/23 mit Rang drei abschlossen. Jetzt droht der Abstieg. „Der TVD braucht die Punkte – sie werden Gas geben. Wir sollten tunlichst vermeiden, sie in Führung gehen zu lassen“, erklärt der VfB 03-Trainer und betont: „Wir können jetzt zeigen, dass wir auch gegen tief stehende Mannschaften erfolgreich sein können. Dafür müssen wir die Zweikampfhärte an- und den Überlebenskampf des Gegners aufnehmen.“

Personelle Fragezeichen

Tim Schneider spricht von einer Herausforderung, geht deshalb auch die Partie gegen das Schlusslicht mit seinem Trainerteam akribisch an. Dabei ist der zur Verfügung stehende Kader am Freitag noch kleiner als zuletzt gewohnt. So weilt Fabio Bachmann im Urlaub. „Den hatte er bereits abgemacht, als er noch nicht wusste, dass er in den Oberliga-Kader aufrückt – das ist jetzt etwas unglücklich“, stellt Schneider fest. Für den 20-Jährigen rückt daher wieder der erfahrene Peter Schmetz in die Innenverteidigung. Kapitän Fabian zur Linden fällt nach der fünften gelben Karte für das Heimspiel gesperrt aus. Fragezeichen stehen hinter Nick Sangl (krank) und Serkan Güzel (Rückenprobleme). Deshalb rückt U 19-Spieler Leon Prokshi wieder in den Oberliga-Kader.