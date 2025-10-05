VfB Hilden: Sportlicher Leiter Toni Molina verlässt seinen Heimatklub

Überraschende Neuigkeit beim VfB 03 Hilden. Der Oberligist teilte mit, dass Toni Molina seine Tätigkeit als Sportlicher Leiter bei seinem Heimatklub kurzfristig beendet. „Toni kam mit dem Wunsch der Vertragsauflösung auf uns zu, um sich einer neuen Aufgabe als Trainer zu stellen. Dies haben wir Toni immer zugesichert und es war uns klar, dass Toni irgendwann mal wieder auf dem Platz stehen möchte. Wir bedanken uns bei Toni für seinen enormen Einsatz beim VfB 03 und wünschen ihm bei seiner zukünftigen Aufgabe alles Gute – irgendwann werden sich unsere Wege wieder kreuzen“, erklärte Vorsitzender Maximilian Kulesza.

Ähnlich äußerte sich Molina in der Pressemitteilung des VfB 03: „Vielen Dank an den Vorstand, das Trainerteam und alle Mitglieder für das entgegengebrachte Vertrauen in dieser kurzen, aber intensiven Zeit. Ich möchte einfach auf Wiedersehen sagen und meinem VfB für die Zukunft alles Gute wünschen.“ Laut Kulesza führt der Klub bereits mit einem Nachfolger Gespräche.

Erst im April des 2024 hatte sich Toni Molina für die Rückkehr zu seinem „Herzensverein“ entschlossen“. Seinerzeit verkündete er: „Die Möglichkeit, die Sportliche Leitung sowohl der Senioren als auch der mir besonders am Herzen liegenden A-Jugend zu übernehmen, empfinde ich als große Ehre.“ Zu seinen Zielen zählte der nunmehr 52-Jährige aber auch „die Entwicklung der Trainer“ im Klub. Der A-Lizenz-Inhaber kehrte mit der Erfahrung von rund 300 Oberliga-Begegnungen als Coach zurück.

Zum Ex-Großkreutz-Klub

In den Anfängen war Toni Molina im Jugendbereich unter anderem für die Hildener U19 tätig. Später arbeitete er fünf Jahre im Nachwuchsleistungszentrum von Fortuna Düsseldorf. Beim VfB 03 agierte er erstmals als Chefcoach eines Seniorenteams, übernahm 2013 die gerade in die Oberliga aufgestiegene erste Herrenmannschaft. 2015 zog er weiter. SW Essen, SC Kapellen-Erft und TSV Meerbusch hießen die nächsten Stationen des Hildeners.

Zuletzt stand er beim Westfalenligisten SC Wacker Obercastrop unter Vertrag – in seinem Team spielte unter anderem 2014-Weltmeister Kevin Großkreutz. Im Januar 2024 erfolgte die vorzeitige Trennung, als Toni Molina bekanntgab, seinen Vertrag nicht verlängern zu wollen. Jetzt steht die Rückkehr zum SC Wacker Obercastrop bevor. Der Westfalenligist entließ vor einer Woche das Trainergespann Kevin Großkreutz und Jimmy Thimm mit der mageren Bilanz von nur zwei Punkten in sieben Partien und der roten Laterne in der Westfalenliga, Staffel 2. Nun startet der Klub offenbar den Versuch, mit Molina wieder an alte Erfolge anzuknüpfen.