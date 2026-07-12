VfB Hilden siegt im Test souverän gegen die 1. SpVg Solingen-Wald 03 Der Regionalliga-Aufsteiger VfB 03 Hilden gewinnt am Sonntag souverän mit 4:0 gegen den Oberliga-Aufsteiger 1. SpVg Solingen-Wald 03. von Sascha Köppen · Heute, 17:43 Uhr · 0 Leser

Der VfB Hilden hat seinen Test am Sonntag deutlich gewonnen. – Foto: Markus Becker

Der Test beim FC Büderich, den der Regionalliga-Aufsteiger VfB 03 Hilden am Samstag absolvierte, ging mit einem 2:7 beim bisherigen Oberliga-Rivalen mächtig in die Hose. Wenn es nicht die frühe Phase der Vorbereitung wäre, das sei natürlich gesagt, müsste man sich erste Sorgen machen. Am Sonntag folgte dann gleich die Chance auf Wiedergutmachung, doch bei der 1. SpVg Solingen-Wald 03 hängen die Trauben auch hoch. Für viele Beobachter könnte das Team nach dem Aufstieg in die Oberliga auch dort gleich wieder eine gute Rolle spielen. Umso erfreulicher dürfte da für die Hildener gewesen sein, dass sie den Vergleich klar mit 4:0 für sich entschieden.

Führungstreffer nach knapp einer Stunde Heute, 15:00 Uhr VfB 03 Hilden VfB Hilden 1. Spvg. Solingen Wald 03 Solingen 03 4 0 Abpfiff Es dauerte allerdings fast eine Stunde, ehe Armin Deljkovic den Führungstreffer erzielte, ein Zugang in der Pause von Oberliga-Aufstiegsrivale Ratingen 04/19 gekommen. Das 2:0 ging dann auf das Konto von Phil Zimmermann, der in der 73. Minute einen Freistoß direkt verwandelte. Entschieden war die Partie dann spätestens mit dem 3:0 von Linus Ansumana, wie Deljkovic ein Zugang, den die Hildener vom FC Büderich geholt haben. Den Schlusspunkt setzte dann Georgios Touloupis neun Minuten vor dem Ende - und nur eine Minute nach dem 3:0.