VfB Hilden siegt im Test souverän gegen die 1. SpVg Solingen-Wald 03

Der Test beim FC Büderich, den der Regionalliga-Aufsteiger VfB 03 Hilden am Samstag absolvierte, ging mit einem 2:7 beim bisherigen Oberliga-Rivalen mächtig in die Hose. Wenn es nicht die frühe Phase der Vorbereitung wäre, das sei natürlich gesagt, müsste man sich erste Sorgen machen. Am Sonntag folgte dann gleich die Chance auf Wiedergutmachung, doch bei der 1. SpVg Solingen-Wald 03 hängen die Trauben auch hoch. Für viele Beobachter könnte das Team nach dem Aufstieg in die Oberliga auch dort gleich wieder eine gute Rolle spielen. Umso erfreulicher dürfte da für die Hildener gewesen sein, dass sie den Vergleich klar mit 4:0 für sich entschieden.
Damit haben die Hildener das Resultat 24 Stunden zuvor erst einmal vergessen gemacht. Wirklich aussagekräftig werden die Resultate aber wohl erst mit dem Fortschreiten der Vorbereitung. Am kommenden Freitag tritt der VfB beim SV Bergisch Gladbach an, am 22. Juli kommt dann Landesligist SG Unterrath. Weitere Tests sind bei der SpVgg Erkenschwick (26. Juli) und beim 1. FC Wülfrath (29. Juli) geplant, ehe es am 1. August in der Regionalliga West gegen den 1. FC Bocholt ernst wird.
VfB 03 Hilden – 1. Spvg. Solingen Wald 03 4:0
VfB 03 Hilden: Leon Feher, Nick Sangl, Phil Zimmermann, Len Heinson, Arton Tolaj (18. Linus Ansumana), Maximilian Wagener, Armin Deljkovic (67. Leon Prokshi), Pascal Weber (67. Georgios Touloupis), Mohamed Cisse, Etienne Feese (67. Nils Arne Gatzke) - Trainer: Philipp Schütz - Trainer: Antonio Molina
1. Spvg. Solingen Wald 03: Marcel Lenz, Georgios Siadas (46. Erkan Ari), Leander Goralski (46. Marko Stojanovic), Babacar M'Bengue (61. Dylan Oberlies), Niklas Noah Albrecht (46. Simone Lo Castro), Fabio Di Gaetano (46. Isaak Akritidis), Markus Pazurek (46. Noah Salau) (75. Eric Klaas), Thomas Idel (46. Kingsley Sarpei), Jan Ecke (46. Max Schreckenberg), Georgios Mavroudis (46. Konstantinos Tsiougaris), Enes Topal (46. Ali-Can Ilbay) - Trainer: Daniele Varveri
Schiedsrichter: Fynn Gottschalk (Kempen) - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Armin Deljkovic (58.), 2:0 Phil Zimmermann (73.), 3:0 Linus Ansumana (80.), 4:0 Georgios Touloupis (81.)