VfB Hilden setzt gegen KFC Uerdingen auf Sieg

An diesem Samstag steppt in Hilden der Bär, und die Oberliga-Partie des VfB Hilden ist nur eine von vielen Attraktionen in der Innenstadt. Denn seit Freitag läuft das Itterfest – die Gelegenheit für Vereine, die schmale Klubkasse mit einem Stand etwas aufzubessern.

Die Finanzen haben auch die Verantwortlichen des VfB 03 im Blick, allerdings bleibt fraglich, ob das Duell gegen den Regionalliga-Absteiger KFC an diesem Samstag für einen Geldregen sorgt. Das liegt zum einen an der Platzwahl, denn die Hildener entschieden sich, diesmal nicht ins Bandsbusch-Stadion auszuweichen, sondern die Partie auf dem Kunstrasen an der Hoffeldstraße auszutragen. Zu hoch sei der organisatorische Aufwand, zu gering die Unterstützung seitens der Stadt. „Im Zweifel würden wir das Spiel an der Hoffeldstraße ohne Zuschauer durchführen. Den Aufwand, den wir betreiben müssen, um ein Spiel am Bandsbusch auszutragen, ist unseren Ehrenamtlern nicht weiter zuzumuten“, tat Vorsitzender Maximilian Kulesza seine Sicht der Dinge in der Stadionzeitung kund.

Gleichwohl oder erst recht gibt es diverse Auflagen der Polizei, die das Duell als Sicherheitsspiel einstuft. In der Konsequenz sind an diesem Samstag lediglich 1000 Zuschauer zugelassen. Dazu erfolgt eine strikte Trennung der Fan-Blöcke. 400 Karten gingen im Vorfeld an die Uerdinger, die restlichen 600 Tickets sind für die Hildener Fans vorgesehen. Ob der Verein am Ende „ausverkauft“ vermelden kann, bleibt offen. Und damit auch die Antwort auf die Frage, ob die Einnahmen reichen, um die Mehrkosten durch die Sicherheitsauflagen aufzufangen. „Das Interesse ist ja generell nicht hoch, oft kommen nur 100 Zuschauer“, sagt Tim Schneider und ergänzt: „Die Resonanz ist eher bescheiden, aber auf dem Platz wird es wie immer eine interessante Sache.“ Sportlich soll die Partie keineswegs zu einem Minusgeschäft werden.

Allerdings stehen die Vorzeichen gar nicht mal so schlecht, denn in der Saison 2023/24, als die Uerdinger Fußballer am Ende noch den Aufstieg in die Regionalliga bejubelten, feierten die Hildener auf eigener Anlage einen 2:0-Sieg. Ein Jahr zuvor setzten sie sich sogar mit 4:0 durch. Auswärts wusste der KFC jeweils zu kontern. In der Spielzeit 2022/23 eher knapp mit 2:1, in seiner Aufstiegssaison jedoch deutlich mit 4:0. Die Statistik unterstreicht, weshalb es sich für die Fans vielleicht doch lohnt, das aktuelle Duell hautnah zu verfolgen. Zumal die Mannschaft von Tim Schneider nach dem 2:4-Misserfolg beim FC Büderich Wiedergutmachung leisten will. „Wir sind ganz klar entschlossen, die Niederlage gegen Büderich vergessen zu machen. Wir wollen an diesem Wochenende eine deutlich bessere Präsenz auf den Platz bringen“, betont der Chefcoach des VfB 03.

Personalsituation mit Fragezeichen versehen

Der Wille, wieder in die Erfolgsspur zurückzukehren, ist zweifellos vorhanden. Viel hängt aber auch davon ab, welches Personal für dieses Ziel zur Verfügung steht. Bereits vor einer Woche waren etliche Akteure angeschlagen. Während Pascal Weber zumindest den Kampf auf dem Rasen aufnahm, musste Maximilian Wagener kurzfristig passen. „Er ist immer noch krank und fehlt definitiv“, berichtet Schneider. Fragzeichen stehen hinter Luis Ortmann und Calli Weber. Sollten mit dem Sechser Wagener und Angreifer Weber gleich zwei der erfahrenen Kräfte ausfallen, die zusammen mit Defensivmann Fabian zur Linden eine stabile Achse im stark verjüngten Mannschaftsgefüge bilden, wäre das wohl eine Schwächung, oder? Davon will Tim Schneider nichts wissen. „Die, die jetzt reinkommen, sind auch keine schlechten Fußballer. Sie werden das Maximale reinbringen und alles raushauen – dann ist es möglich, dass es reicht. Egal wer am Samstag in die Mannschaft rutscht: Alle Spieler genießen mein vollstes Vertrauen“, verkündet er mit Nachdruck.

Dabei warnt der VfB 03-Trainer jedoch auch vor den Uerdinger Qualitäten vor allem in der Offensive. „Wir wollen sie gar nicht erst groß ins Spiel kommen lassen“, betont er und verrät: „Auf unserer Heimanlage spielen wir immer besser als am Bandsbusch, wo die Atmosphäre verloren geht.“ Vielleicht stimmt es ihn ja auch positiv, dass der KFC unter der Woche noch ein Testspiel beim Landesligisten Viktoria Mennrath absolvierte – auf Kunstrasen wohlgemerkt, denn das ist für die Uerdinger ein ungewohntes Geläuf. Anpfiff ist an diesem Samstag übrigens um 15 Uhr.