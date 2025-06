Der VfB Hilden beendet die Saison auf Rang sechs. – Foto: Benjamin Kühnen

VfB Hilden rutscht wieder auf Rang sechs ab Bei den Hildener Fußballern ist die Luft raus. Der SC Union Nettetal siegt – und muss trotzdem als Viertletzter der Oberliga absteigen.

Der letzten Spieltag in der Oberliga Niederrhein entwickelte noch einmal eine ganz eigene Dynamik. So macht die SSVg Velbert mit einem knappen 1:0-Erfolg bei den Sportfreunden Baumberg den Aufstieg in die Regionalliga klar. Trotz eines deutlichen 4:1-Sieges musste sich die SpVg Schonnebeck, die lange Zeit die Tabelle anführte, am Ende mit dem Vizetitel begnügen. Und dann gab es noch das Ausrufezeichen, das der VfB Homberg mit dem 2:1 im Heimspiel gegen den ETB setzte. Die Essener behaupteten trotz der Niederlage den dritten Platz, für die Homberger waren die drei Zähler jedoch Gold wert, da sie damit noch an den sieglosen Hildenern vorbeizogen.

Gestern, 15:00 Uhr SC Union Nettetal Nettetal VfB 03 Hilden VfB Hilden 2 1 Abpfiff Dabei standen die Vorzeichen für die Fußballer des VfB Hilden scheinbar gut. Denn am Freitagabend gab es die Kunde, dass der in einem Insolvenzverfahren steckende Regionalliga-Absteiger KFC Uerdingen in der nächsten Saison in der Oberliga antritt. Die Konsequenz dieser Entscheidung: Auch der Viertletzte der Oberliga Niederrhein muss den Gang in die Landesliga antreten. Trotz der Nachricht und dem Umstand, dass selbst ein Sieg nicht mehr zur Rettung reicht, legten sich die Nettetaler am Sonntag noch einmal mächtig ins Zeug – und stehen nach ihrem Heimsieg über den VfB 03 nun auf Rang 15. Jenem Platz also, der die Union-Kicker am Donnerstag noch vom Klassenerhalt träumen ließ und nun definitiv zur Abstiegszone zählt.

Frühe Führung für Hilden In Nettetal erwischten die Hildener dabei einen Auftakt nach Maß. Nach einem Angriff über mehrere Stationen landete der Ball bei Calvin Mockschan, der entschlossen die 1:0-Führung markierte (3.). Die Gastgeber erholten sich aber schnell von dem Rückschlag und kamen nach einer Ecke zu ihrer ersten Chance, doch der Kopfball von Florian Wolters strich um Zentimeter rechts am Gehäuse vorbei (17.). Auf der anderen Seite scheiterte Dominick Wasilewski mit einer Direktabnahme an Daniel Leupers – der Union-Keeper lenkte den Ball soeben über die Latte (32.). Dann stand VfB 03-Schlussmann Yannic Lenze im Mittelpunkt, als er nach einer Nettetaler Flanke den Ball auf der Linie parierte (34.). Kurz danach war Lenze jedoch machtlos bei dem starken Soloauftritt von Phillip Spickenbaum, der zum 1:1 (37.) ausglich. Noch vor der Pause verzeichnete Mockschan die nächste Chance zur Führung, doch sein Schuss von halbrechts landete abgefälscht im Toraus (41.).