Hilden ist in der Liga gut drauf. – Foto: Hubert Wilschrey

VfB Hilden peilt vierten Ligasieg in Folge an Das dramatische Pokal-Aus beim SC St. Tönis hatte den Oberligisten noch etwas länger beschäftigt. Verlinkte Inhalte Oberliga Niederrhein DJK Frintrop VfB Hilden

In der Oberliga Niederrhein läuft es für den VfB 03 Hilden derzeit ganz gut. Etwas ärgerlich war stattdessen die knappe 3:4-Niederlage im Niederrheinpokal beim SC St. Tönis, ein Spiel, das gleichermaßen hochklassig wie dramatisch war. Gegen die DJK Adler Union Frintrop soll eine Fortsetzung der Erfolgsstory in der Meisterschaft folgen – die Truppe von VfB-Cheftrainer Tim Schneider will unbedingt den vierten Sieg in Serie feiern und demnach den wettermäßig tristen November drei Spieltage vor der wohlverdienten Winterpause in ein großartiges Momentum veredeln (Sonntag, 15.30 Uhr, Hoffeldstraße).

Defensive bereite Schneider noch Sorgen Die Vorzeichen könnten nicht unterschiedlicher sein: Während sich der VfB nach den jüngsten Erfolgen mit 23 Punkten auf den vierten Platz katapultierte, herrscht bei den „Schwalben“ aus Essen vor dem 15. Spieltag nach sieben erfolglosen Spielen Alarmstufe rot. Der Wiederaufsteiger belegt mit lediglich 13 Punkten den 16. und somit ersten Abstiegsplatz – der Abstand zum rettenden Ufer beträgt bereits vier Zähler, sodass die Truppe des langjährigen DJK-Trainers Marcel Cornelissen dringend ein Erfolgserlebnis benötigt. Der 37-Jährige führte die Grün-Weißen erstmals in der Saison 2023/24 in die fünfte Liga, doch am letzten Spieltag mussten sie auf unglückliche Weise in letzter Minute den Gang zurück antreten.

So., 30.11.2025, 15:30 Uhr VfB 03 Hilden VfB Hilden DJK Adler Union Frintrop DJK Frintrop 15:30 PUSH Die Hildener hingegen haben sich nach einem holprigen Start und unglücklichen Punktverlusten mit ihrer neuformierten Mannschaft einmal mehr etabliert und gefunden – ein großer Verdienst des Trainerteams um Schneider, der seit 2020 im Amt ist. Der Taktikfuchs trauert noch dem Pokalaus hinterher: „Der Stachel sitzt tief und ist schwer zu akzeptieren. Da müssen wir uns gegenseitig aufbauen, doch wir müssen wieder nach vorne schauen und uns auf die Liga konzentrieren. Es gibt noch einiges zu erreichen“, ergänzt der Übungsleiter, der den Gegner als schwer bespielbar bezeichnet. „Frintrop ist immer sehr gut auf den jeweiligen Gegner eingestellt. Mein Kollege und dessen Team machen seit Jahren einen guten Job, sie versuchen das Maximum aus ihren Möglichkeiten herauszuholen. Wir werden uns von der Tabellenkonstellation nicht blenden lassen und unser Spiel durchziehen – mutigen Offensivfußball gepaart mit einer guten Restverteidigung. Unsere Offensivqualitäten sind unbestritten, doch das Defensivverhalten gibt leider Grund zum Nachdenken.“