VfB Hilden peilt vierten Ligasieg in Folge an

In der Oberliga Niederrhein läuft es für den VfB 03 Hilden derzeit ganz gut. Etwas ärgerlich war stattdessen die knappe 3:4-Niederlage im Niederrheinpokal beim SC St. Tönis, ein Spiel, das gleichermaßen hochklassig wie dramatisch war. Gegen die DJK Adler Union Frintrop soll eine Fortsetzung der Erfolgsstory in der Meisterschaft folgen – die Truppe von VfB-Cheftrainer Tim Schneider will unbedingt den vierten Sieg in Serie feiern und demnach den wettermäßig tristen November drei Spieltage vor der wohlverdienten Winterpause in ein großartiges Momentum veredeln (Sonntag, 15.30 Uhr, Hoffeldstraße).
Die Vorzeichen könnten nicht unterschiedlicher sein: Während sich der VfB nach den jüngsten Erfolgen mit 23 Punkten auf den vierten Platz katapultierte, herrscht bei den „Schwalben“ aus Essen vor dem 15. Spieltag nach sieben erfolglosen Spielen Alarmstufe rot. Der Wiederaufsteiger belegt mit lediglich 13 Punkten den 16. und somit ersten Abstiegsplatz – der Abstand zum rettenden Ufer beträgt bereits vier Zähler, sodass die Truppe des langjährigen DJK-Trainers Marcel Cornelissen dringend ein Erfolgserlebnis benötigt. Der 37-Jährige führte die Grün-Weißen erstmals in der Saison 2023/24 in die fünfte Liga, doch am letzten Spieltag mussten sie auf unglückliche Weise in letzter Minute den Gang zurück antreten.
Die Hildener hingegen haben sich nach einem holprigen Start und unglücklichen Punktverlusten mit ihrer neuformierten Mannschaft einmal mehr etabliert und gefunden – ein großer Verdienst des Trainerteams um Schneider, der seit 2020 im Amt ist. Der Taktikfuchs trauert noch dem Pokalaus hinterher: „Der Stachel sitzt tief und ist schwer zu akzeptieren. Da müssen wir uns gegenseitig aufbauen, doch wir müssen wieder nach vorne schauen und uns auf die Liga konzentrieren. Es gibt noch einiges zu erreichen“, ergänzt der Übungsleiter, der den Gegner als schwer bespielbar bezeichnet. „Frintrop ist immer sehr gut auf den jeweiligen Gegner eingestellt. Mein Kollege und dessen Team machen seit Jahren einen guten Job, sie versuchen das Maximum aus ihren Möglichkeiten herauszuholen. Wir werden uns von der Tabellenkonstellation nicht blenden lassen und unser Spiel durchziehen – mutigen Offensivfußball gepaart mit einer guten Restverteidigung. Unsere Offensivqualitäten sind unbestritten, doch das Defensivverhalten gibt leider Grund zum Nachdenken.“
Tatsächlich verfügt der Vierte neben Tabellenführer Ratingen 04/19 mit 38 Toren über den gefährlichsten Angriff, doch im Tor des starken VfB-Keepers Yannic Lenze hat es bereits 29-mal geklingelt. Schneiders Hinrunden-Ziel sind die maximalen neun Punkte, weil er an die vorzügliche Performance seiner gesunden Mischung glaubt: „Die Mannschaft macht es trotz wichtiger Abgänge wieder klasse. Es gibt diese Säulen im Team, die vorneweg gehen und es sind Spieler vorhanden, die sich an ihnen orientieren. Alle ziehen mit und ich möchte die hervorheben, die nicht so oft auf dem Spielbericht stehen. Diese Jungs lassen sich nicht hängen, sondern ziehen durch und sorgen in jedem Training für einen gesunden Konkurrenzkampf sowie Wettkampfcharakter. Es wird gerne vergessen, wie wichtig diese Spieler sind“, erläutert der VfB-Coach.
Routinier Pascal „Calli“ Weber und Zugang Mohamed Cisse sind die torgefährlichsten Akteure (beide sieben Treffer), aber auch zwei Spielertypen die bisher alle 14 Spiele absolviert haben. „Mohamed benötigte nach seiner letzten Saison beim ETB Schwarz-Weiß Essen viel Vertrauen, das er hier bekommt und es überragend zurückgibt. Calli hält seit Jahren die Knochen hin und ist mit 35 Lenzen ein leidenschaftlicher Fußballer, der überall gefürchtet wird“, so Schneider.