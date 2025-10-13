VfB Hilden münzt seinen Ärger noch in Tore um

Der VfB 03 Hilden hat sich ins obere Tabellendrittel der Oberliga vorgearbeitet. Lange tat er sich im Heimspiel gegen das Kellerkind SV Biemenhorst zwar schwer, verdiente sich den 4:1 (1:1)-Sieg aber mit einer Steigerung in Konsequenz und Zielstrebigkeit in Hälfte zwei.

Nach einer Schweigeminute für das kürzlich im Alter von 79 Jahren verstorbene langjährige Mitglied Willi Schillings startete der ganz in Schwarz gekleidete VfB 03 in die Partie. In der inzwischen gewohnten Dreierkette hatten die Gastgeber zwar viel Ballbesitz, ab und an fehlte aber das verbindende Element zu den Stürmern Pascal Weber und Mohamed Cissé. Eine erste vielversprechende Möglichkeit hätte es geben müssen, als Weber an der Strafraumgrenze klar umgerempelt wurde, der Schiedsrichter aber statt Freistoß auf weiterspielen entschied (18. Minute).

Biemenhorst wiederum bot ein kompaktes 4-4-2 an und setzte vornehmlich auf lange Bälle, um den schnellen Luca Puhe ins Spiel zu bringen – der startete mit sieben Treffern in acht Spielen als zweitbester Torjäger der Liga in die Partie. Der beste Hildener in dieser Kategorie hatte aber zuerst Grund zum Jubeln: Nach wunderbarem Diagonalpass von Lukas Lier drang Cissé rechts in den Strafraum ein und vollendete mit einem satten Schuss in den langen Winkel zum 1:0 (28.). Ein mögliches zweites Tor durch Roman Wakily zählte nicht, weil Cissé zuvor bei der Ballmitnahme seine Hand im Spiel gehabt hatte.

Das Spiel blieb beim selben Muster: überlegener VfB 03 mit viel Ballbesitz, Konterversuche der Gäste. Und die kamen unmittelbar vor der Pause zum etwas schmeichelhaften Ausgleich: Leon Prokshi wusste sich gegen den im Strafraum entwischten Puhe nur durch eine Grätsche zu helfen und erwischte den Biemenhorster klar von hinten – Elfmeter. Den verwandelte der Gefoulte selbst, direkt im Anschluss war Pause. Die Hildener durften sich ärgern, nicht mit einer Führung in selbige gekommen zu sein. VfB-03-Chefcoach Tim Schneider hatte da vor dem Foul schon „einen Anfängerfehler in gefährlichen Räumen“ gesehen und wusste, dass Prokshi „Glück hatte, dass er nicht Gelb-Rot bekommt. Das muss der Junge lernen.“

Feese trifft doppelt

Der Hildener Ärger führte nach Wiederanpfiff zu einer energischeren Herangehensweise, die Gastgeber münzten ihren Ballbesitz nun auch in Chancen um. Biemenhorsts Torwart René Kost kratzte nach einem Freistoß einen Kopfball noch von der Linie (56.), wenig später wäre er machtlos gewesen: Weber drang links in den Strafraum ein und legte den Ball zurück – den verpasste Cissé, aber dahinter war Len Heinson blank, der das offene Tor aber aus zehn Metern verfehlte (58.). Der VfB blieb im Vorwärtsgang, Etienne Feese köpfte aus drei Metern über das Tor – Weber war dahinter eigentlich in der besseren Position gewesen, Feese aber überhörte dessen Hinweis darauf (61.).

Vielleicht hatte er aber auch nur Maß genommen, denn nur drei Minuten später hatte der 25-Jährige die nächste Kopfballchance, und die nutzte er zur inzwischen überfälligen 2:1-Führung (64.). Und zehn Minuten später machte Weber als Endverbraucher einer starken Kombination nach präziser Vorlage von Nick Sangl bereits den Deckel auf die Partie mit dem 3:1 (74.). Nach einer Fußabwehr von VfB-03-Keeper Yannic Lenze gegen Puhe (83.) machte Feese mit seinem zweiten Treffer im direkten Gegenzug das 4:1 (84.). Mit Hälfte zwei war auch Schneider zufrieden.