 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

VfB Hilden möchte Zulassung für die Regionalliga beantragen

Der 22. Februar 2026 könnte sich rückblickend als ein Datum von besonderer Tragweite für den VfB 03 Hilden erweisen. Das Team von Tim Schneider gewann nicht nur das Topspiel bei der SpVg Schonnebeck mit 1:0. Nach dem Abpfiff folgte die nächste Nachricht mit Signalwirkung: Der Klub wird den Lizenz-Antrag für die kommende Spielzeit in der Regionalliga West stellen.

von Markus Becker · Heute, 22:10 Uhr · 0 Leser
Der VfB Hilden gewinnt das Topspiel und träumt vom Größerem.
Der VfB Hilden gewinnt das Topspiel und träumt vom Größerem. – Foto: Hubert Wilschrey

Verlinkte Inhalte

Regionalliga West
Oberliga Niederrhein
KFC Uerdingen
VfL Jüchen
Holzheim

Schon im Vorfeld hatte Tim Schneider, Cheftrainer des VfB Hilden, keinen Zweifel an der Marschroute gelassen und den Meisterschaftskampf ausgerufen. Im Essener Schwalbennest lieferten seine Schützlinge die passende Antwort auf dem Platz. Den Unterschied machte schlussendlich der goldene Treffer von Etienne Feese. Durch den Auswärtssieg hält Hilden den Sechs-Punkte-Rückstand auf Spitzenreiter Ratingen 04/19 aufrecht.

Hilden stellte schon in der Vergangenheit den Lizenz-Antrag

Kurz nach Spielende setzte der Vorstand das nächste Zeichen an die Konkurrenz. "Auf Grund der Tabellensituation und der aktuellen Form der Mannschaft hat der Vorstand des VfB beschlossen, den Antrag auf Zulassung in die Regionalliga West zu stellen“, wird der Vorsitzende Max Kulesza in den Vereinsmedien zitiert.

Heute, 15:00 Uhr
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
0
1
Abpfiff
+Video

Keine Selbstverständlichkeit, verzichteten in der jüngeren Vergangenheit immer wieder nominelle Top-Teams vom Niederrhein auf einen potenziellen Aufstieg. So stieg der KFC Uerdingen in der Saison 2023/24 gar als Drittplatzierter noch in die Regionalliga auf. Auch die Hildener mussten sich seinerzeit nach zwei Vizemeisterschaften in Folge mit dem Thema Regionalliga auseinandersetzen, der Verein verkündete aber auch vorzeitig, dass er auf einen Antrag verzichten würde. Interessanterweise war es Jahr davor noch anders, damals wollten die Hildener alle notwendigen Unterlagen für die Regionalliga einreichen, sportlich scheiterte der VfB jedoch knapp.

"Wir sind bereit für den nächsten Schritt"

Auch diesmal wäre es noch ein langer Weg bis zur Meisterschaft, die es aller Voraussicht auch bräuchte, um den Aufstieg zu verwirklichen. Von den ärgsten Konkurrenten in der Spitzengruppe, dem KFC Uerdingen und Ratingen 04/19, ist anhand der vorhandenen Infrastruktur stark davon auszugehen, dass diese im Falle einer sportlichen Qualifikation auch den Sprung in die Regionalliga wagen würden. Entsprechend bleibt die Euphorie in Hilden kontrolliert: "Die Saison ist noch lang, die Entscheidungen fallen am Ende. Dieser Tabellenplatz und starke Auswärtssiege in Ratingen und Schonnebeck zeigen, was in uns steckt. Darum setzen wir ein Zeichen", sagt der Zweite Vorsitzende, Daniel Wittke, ergänzt aber unmissverständlich: "Wir sind bereit für den nächsten Schritt."