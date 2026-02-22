VfB Hilden möchte Zulassung für die Regionalliga beantragen

Der VfB Hilden gewinnt das Topspiel und träumt vom Größerem. – Foto: Hubert Wilschrey

Schon im Vorfeld hatte Tim Schneider, Cheftrainer des VfB Hilden, keinen Zweifel an der Marschroute gelassen und den Meisterschaftskampf ausgerufen . Im Essener Schwalbennest lieferten seine Schützlinge die passende Antwort auf dem Platz. Den Unterschied machte schlussendlich der goldene Treffer von Etienne Feese. Durch den Auswärtssieg hält Hilden den Sechs-Punkte-Rückstand auf Spitzenreiter Ratingen 04/19 aufrecht.

Kurz nach Spielende setzte der Vorstand das nächste Zeichen an die Konkurrenz. "Auf Grund der Tabellensituation und der aktuellen Form der Mannschaft hat der Vorstand des VfB beschlossen, den Antrag auf Zulassung in die Regionalliga West zu stellen“, wird der Vorsitzende Max Kulesza in den Vereinsmedien zitiert.

"Wir sind bereit für den nächsten Schritt"

Auch diesmal wäre es noch ein langer Weg bis zur Meisterschaft, die es aller Voraussicht auch bräuchte, um den Aufstieg zu verwirklichen. Von den ärgsten Konkurrenten in der Spitzengruppe, dem KFC Uerdingen und Ratingen 04/19, ist anhand der vorhandenen Infrastruktur stark davon auszugehen, dass diese im Falle einer sportlichen Qualifikation auch den Sprung in die Regionalliga wagen würden. Entsprechend bleibt die Euphorie in Hilden kontrolliert: "Die Saison ist noch lang, die Entscheidungen fallen am Ende. Dieser Tabellenplatz und starke Auswärtssiege in Ratingen und Schonnebeck zeigen, was in uns steckt. Darum setzen wir ein Zeichen", sagt der Zweite Vorsitzende, Daniel Wittke, ergänzt aber unmissverständlich: "Wir sind bereit für den nächsten Schritt."