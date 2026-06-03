VfB Hilden mobilisiert Fans zum Aufstiegsendspiel Am Sonntag geht es für den VfB Hilden um den Aufstieg in die Regionalliga West. Zahlreiche Fans werden den Verein begleiten. von Marcel Eichholz · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser

Der VfB Hilden kann sich auf zahlreiche Unterstützer in St. Tönis freuen. – Foto: Marcel Eichholz

Nur noch 90 Minuten trennen den VfB Hilden vom größten Erfolg der Vereinsgeschichte. Gewinnt der VfB am Sonntag das letzte Saisonspiel in der Oberliga Niederrhein beim SC St. Tönis, holt die Mannschaft von Tim Schneider die Meisterschaft und steigt in die Regionalliga West auf. Die Unterstützung der Fans ist den Spielern dabei sicher, aus Hilden kommt sogar ein Fanbus.

Eine echte Zitterpartie erlebten die mehr als 1.500 Zuschauer im Hildener Stadion am vergangenen Sonntag. Erst in der Nachspielzeit erlöste Etienne Feese die Anwesenden, als er den alles entscheidenden Treffer zum 1:0 gegen den 1. FC Monheim in den Maschen versenkte und eine kollektive Ekstase auslöste. Durch den Dreier gelang es dem VfB, die Tabellenführung vor Ratingen 04/19 zu verteidigen. Der Verfolger hatte kurz zuvor einen 3:1-Erfolg eingefahren und Hilden damit unter Druck gesetzt. >>> Folgt der Oberliga Niederrhein auf WhatsApp Ein letztes Mal müssen beide Mannschaften am Wochenende noch einmal in dieser Spielzeit antreten, dann steht wohl fest, wer den Aufstieg feiern kann und bei wem die große Enttäuschung einsetzt. Allerdings gibt es auch die Möglichkeit, dass sich Hilden und Ratingen in einem Entscheidungsspiel um den Aufstieg gegenüberstehen. Das wäre der Fall, sollte Hilden in St. Tönis verlieren und Ratingen bei noch abstiegsbedrohten Monheimern nicht über ein Unentschieden hinauskommen. Warum dieses Szenario nicht ausgeschlossen ist, lest ihr hier.