VfB Hilden mit Defiziten in der Kommunikation

Das Testspiel gegen den Landesligisten FC Remscheid nahm Oberligist VfB Hilden noch kurzfristig in seinen Vorbereitungsplan auf. Da stand noch nicht fest, dass die Hildener Fußballer am kommenden Mittwoch ein Top-Duell gegen den Zweitligisten Fortuna Düsseldorf absolvieren.

Belastungssteuerung ist daher in diesen Tagen das zentrale Thema in den Gesprächen im Trainerteam mit Tim Schneider an der Spitze. Auch ein Grund, weshalb die Verantwortlichen diesmal wieder allen Spielern im Kader Einsatzzeit gaben – im Gegensatz zum Härtetest gegen den SV Eintracht Hohkeppel, als der Chefcoach eine Startformation ins Rennen schickte, die auch zum Oberliga-Auftakt gegen Ratingen 04/19 erste Wahl sein könnte.

Trotz des Erfolges in Remscheid erkannte der VfB 03-Chefcoach Defizite. „Diesmal haben wir wieder alles durcheinandergewürfelt – natürlich war es deshalb nicht so gut wie in der ersten Halbzeit gegen Hohkeppel“, gestand Schneider und analysierte: „Es fehlte einfach an der Kommunikation. Die jungen trauen sich vielleicht noch nicht so richtig, auch mal zu coachen, und die älteren müssen mehr Verantwortung übernehmen.“

Immerhin unterstrich Mohamed Cissé erneut seine Offensivqualitäten. Nach einer Flanke von Calvin Mockschan scheiterte der Neuzugang noch am FCR-Keeper (4.), fünf Minuten später aber verwertete er eine Vorlage von Lukas Lier zur 1:0-Führung. In der Folge verzeichneten allerdings auch die Remscheider gute Möglichkeiten – ein Kopfball strich über den Hildener Kasten (12.), ein Schuss ging daran vorbei (15.).

Nach einer halben Stunde nutzten die Remscheider jedoch einen vergebenen Eckball der Gäste zum Konter. Toni Zupa schloss den schnellen Vorstoß mit dem Treffer zum 1:1 (30.) ab. Die beste Chance für den VfB 03, noch vor der Pause wieder in Führung zu gehen, verschenkte nach erfolgreichem Pressing Lukas Lier.

Nach dem Wiederanpfiff ließ die Intensität in der Begegnung nach. Die wenigen Gelegenheiten im Remscheider Strafraum wussten die Hildener nicht zu nutzen. Der Schuss von Phil Zimmermann nach einer Ecke strich über die Latte (55.), Mockschan wusste die Vorarbeit von Emmanuel Yeboah nicht zu nutzen (56.), Fabio Bachmann köpfte einen Eckball übers Gehäuse (63.) und Dominick Wasilewski fand im Schlussmann seinen Meister (75.). Dass es dennoch zu einem Sieg reichte, hatten die Hildener einem Eigentor von Jan Kayala zu verdanken.