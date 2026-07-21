VfB Hilden leiht Venhar Ismailji vom 1. FC Bocholt aus

Kurz vor dem Saisonstart in der Regionalliga West kommt es zu einem Leihgeschäft zweier Niederrhein-Mannschaften untereinander. Der 1. FC Bocholt verleiht Mittelfeldspieler Venhar Ismailji für die bevorstehende Spielzeit an den Aufsteiger VfB 03 Hilden. Das Besondere an dem Deal: Für die Bocholter ist der 21-Jährige bisher überhaupt nicht zum Einsatz gekommen.
Denn erst in dieser Sommer-Transferperiode war Venhar Ismailji vom FC Büderich an den Hünting gewechselt. Bei den Büderichern stand er in der abgelaufenen Spielzeit 24-mal auf dem Platz, erzielte dabei vier Tore. Zuvor spielte er in der Oberliga auch für den TSV Meerbusch (14 Spiele, ein Tor) und in der Regionalliga West für die U23 von Fortuna Düsseldorf, wo er in der Jugend ebenso ausgebildet wurde wie bei der SG Unterrath, beim KFC Uerdingen und - in der U19 auch beim VfB Hilden, wodurch sein neuer Verein den Leihspieler bereits kennt.
"Venhar verfügt über viel Potenzial. Mit der Leihe nach Hilden möchten wir ihm die Möglichkeit geben, regelmäßig Spielpraxis zu sammeln. Uns war dabei besonders wichtig, dass er diese in der Regionalliga bekommt, um den nächsten Schritt in seiner Entwicklung zu machen. Wir wünschen ihm dafür viel Erfolg und werden seinen Weg aufmerksam begleiten", wird Sportdirektor Christopher Schorch auf der Homepage des 1. FC Bocholt zitiert.
Womöglich haben die etwas durchwachsenen Testspielergebnisse beim Liga-Neuling aus Hilden das Gefühl verstärkt, personell noch einmal nachlegen zu müssen. Zuletzt hatten die Hildener gegen den künftigen Liga-Konkurrenten SV Bergisch Gladbach mit 1:4 verloren. Bis zum Ligastart stehen noch Tests gegen die SG Unterrath (Mittwoch), bei der SpVg Erkenschwick (Sonntag) und beim 1. FC Wülfrath (28. Juli) an, ehe es zum ersten Ligaspiel dann eben gegen den 1. FC Bocholt geht.