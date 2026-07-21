VfB Hilden leiht Venhar Ismailji vom 1. FC Bocholt aus

Venhar Ismailji läuft in der kommenden Saison für den VfB 03 Hilden auf. – Foto: Markus Hartmann

Kurz vor dem Saisonstart in der Regionalliga West kommt es zu einem Leihgeschäft zweier Niederrhein-Mannschaften untereinander. Der 1. FC Bocholt verleiht Mittelfeldspieler Venhar Ismailji für die bevorstehende Spielzeit an den Aufsteiger VfB 03 Hilden. Das Besondere an dem Deal: Für die Bocholter ist der 21-Jährige bisher überhaupt nicht zum Einsatz gekommen.

In der U19 schonmal beim VfB 03 Hilden

Denn erst in dieser Sommer-Transferperiode war Venhar Ismailji vom FC Büderich an den Hünting gewechselt. Bei den Büderichern stand er in der abgelaufenen Spielzeit 24-mal auf dem Platz, erzielte dabei vier Tore. Zuvor spielte er in der Oberliga auch für den TSV Meerbusch (14 Spiele, ein Tor) und in der Regionalliga West für die U23 von Fortuna Düsseldorf, wo er in der Jugend ebenso ausgebildet wurde wie bei der SG Unterrath, beim KFC Uerdingen und - in der U19 auch beim VfB Hilden, wodurch sein neuer Verein den Leihspieler bereits kennt.

Spielpraxis in Hilden sammeln

"Venhar verfügt über viel Potenzial. Mit der Leihe nach Hilden möchten wir ihm die Möglichkeit geben, regelmäßig Spielpraxis zu sammeln. Uns war dabei besonders wichtig, dass er diese in der Regionalliga bekommt, um den nächsten Schritt in seiner Entwicklung zu machen. Wir wünschen ihm dafür viel Erfolg und werden seinen Weg aufmerksam begleiten", wird Sportdirektor Christopher Schorch auf der Homepage des 1. FC Bocholt zitiert.