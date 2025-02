VfB Hilden lässt Punkte erneut in Sonsbeck liegen

Die Wahl der Sonsbecker fiel für die Austragung der Partie auf den Naturrasen. „Das hätte ich an deren Stelle auch gemacht. Wir hatten schon einige Schwierigkeiten mit dem Geläuf, aber nur spielerisch, weil der Ball öfters versprang“, berichtete Schneider, der über weite Strecken mit dem Auftritt seiner Elf jedoch zufrieden war. Die ersten Chancen der Begegnung besaßen allerdings die Platzherren. Gleich zu Beginn strich ein Sonsbecker Schuss knapp am Hildener Gehäuse vorbei (2.). 60 Sekunden später die nächste Chance für den SVS, doch der Konter verpuffte.

Dann setzten sich auch die Hildener immer besser in Szene. Nach einer schönen Einzelleistung kam Dominick Wasilewski mittig vor dem Tor zum Abschluss, doch Keeper Jonas Holzum (20.) parierte. Kurz danach ging der VfB in Führung, als Pascal Weber nach Vorarbeit von Calvin Mockschan das 1:0 (24.) erzielte. Bis zur Pause spielte sich das Geschehen dann überwiegend im Mittelfeld ab.

Nach dem Wiederanpfiff brachte sich die Hildener Abwehr gleich beim ersten Angriff der Gastgeber in die Bredouille, weil gleich drei Spieler einen Sonsbecker Vorstoß nicht konsequent unterbanden. Letztlich konnte Maximilan Wagener den Stürmer nur noch mit einem Foul stoppen. Den fälligen Strafstoß verwertete Linus Krajac zum 1:1 (47.). Die Fußballer des VfB 03 forcierten ihre Angriffsbemühungen, hatten in einigen Situationen allerdings auch Pech.

So wollte Wagener den Ball in eine aussichtsreiche Position zurücklegen, doch auf dem schon arg in Mitleidenschaft gezogenen Rasen versprang das Leder ins Aus. Ein Kopfball von Wasilewski ging über die Sonsbecker Latte. Besser lief es für die Elf von Heinrich Losing. Philip Pokora schloss einen weiteren Konter der Sonsbecker diesmal konsequent ab und markierte die 2:1-Führung (67.). Viel hatten die Hildener danach nicht mehr entgegenzusetzen. Kurz vor dem Schlusspfiff versuchte es Wasilewski aus der Distanz, doch sein 20-Meter-Schuss von der halbrechten Seite verfehlte SVS-Gehäuse.

Tim Schneider hakte die Begegnung dann auch schnell ab. Positiv aus seiner Sicht, dass sich das Lazarett allmählich lichtet. So stand Maximilian Wagener nach seiner Grippe-Erkrankung wieder von Beginn an auf dem Feld. Bei Len Heinson reichte die Luft zumindest für eine halbe Stunde Spielzeit. Regeneration dürfte daher in den nächsten Tagen ein wichtiges Thema sein, denn am Sonntag wartet auf den VfB 03 ein Schwergewicht.

Im Spitzenspiel der Oberliga eroberte die SSVg Velbert mit einem 3:2-Erfolg beim bisherigen Spitzenreiter SpVg Schonnebeck den Tabellengipfel und gibt am kommenden Wochenende ihre Visitenkarte auf dem Kunstrasen an der Hoffeldstraße ab. „Das ist nicht schlecht – vielleicht bringen die auch ein paar Zuschauer mit“, sagte VfB 03-Trainer Schneider und hofft, dass auch die eigenen Fans Lust auf das Top-Duell haben. Eine Woche später geht es dann zum Zweiten Schonnebeck.