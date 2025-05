VfB Hilden klettert noch auf den fünften Platz

Dabei waren die Hildener zunächst sogar mit dem Glück im Bunde, denn schon nach wenigen Minuten zeigte Schiedsrichter Stefan van Wickeren auf den Elfmeterpunkt. „Man kann ihn geben, muss es aber nicht“, lautete überraschend die einhellige Meinung der eingefleischten VfB 03-Fans. Dominick Wasilewski jedenfalls ließ sich diese Gelegenheit nicht entgehen und brachte die Gastgeber mit 1:0 in Führung (8.). Die war allerdings eine Minute später schon wieder Makulatur, als Dominik Enz einen Konter von Niederwenigern zum 1:1 vollendete (9.). Und weil der Ball gerade so schon lief, schloss Enz kurz danach den nächsten schnellen Vorstoß der Gäste mit dem Treffer zum 2:1 (11.) ab. Ein Doppelschlag, der den Siegeswillen der Sportfreunde unterstrich.

Nach der stürmischen Anfangsphase kehrte zunächst etwas Ruhe auf dem Kunstrasen an der Hoffeldstraße ein. Doch in der Schlussphase der ersten Halbzeit kam wieder mehr Bewegung in die Partie. Dabei hatten die Hildener Glück, dass der Unparteiische einen Schubser von Maximilian Wagener im eigenen Strafraum nicht ahndete (39.). SFN-Trainer Marcel Kraushaar sprach später von einem „vermeintlichen Elfmeter“ und der Chance, die Führung auszubauen. Stattdessen kam der VfB 03 zum Ausgleich, als Nick Sangel über die rechte Außenbahn in den Strafraum zog und mit einem Querpass Wasilewski in Szene setzte – der Stürmer schob locker zum 2:2 (41.) ein. Auch Pascal Weber wollte sein Torkonto erhöhen, scheiterte aber aus kurzer Distanz an Keeper Tim Höppner. Vom Abpraller profitierte Wasilewski. Der 22-Jährige traf zur erneuten Hildener Führung machte mit dem 3:2 auch noch einen lupenreinen Hattrick klar (43.).