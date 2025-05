VfB Hilden kassiert in Büderich eine Niederlage

FC Büderich – VfB 03 Hilden 3:1 (0:1). Etwas überraschend zogen die Fußballer des VfB 03 nach vier Siegen in Folge beim Tabellennachbarn Büderich den Kürzeren. An Rang sechs der Hildener ändert das nichts. „Diese Niederlage ist kein Beinbruch“, stellte Tim Schneider fest. Insgeheim hätte der Chefcoach des VfB 03 aber wohl lieber das Duell gewonnen gegen FCB-Trainer Sebastian Siebenbach, der früher das Tor der Hildener Ersten hütete.

Eine Teilschuld gab Schneider auch Schiedsrichter Marten Kaufels, denn in wichtigen Situationen fühlte sich seine Mannschaft benachteiligt. So wie beim Elfmeterpfiff, als der Unparteiische die Partie nach einem harten Zweikampf im Strafraum zunächst weiterlaufen ließ, dann aber laut Schneider „drei bis vier Aktionen später“ doch noch noch auf den Punkt zeigte. Der Büdericher Kevin Weggen ließ sich die Chance zum 1:1-Ausgleich nicht entgehen (57.).

Schon vor der Pause ließen die Hildener eine Vielzahl von Chancen verstreichen. Calli Weber verstolperte einen Konter (13.), Nils Gatzke vergab eine Möglichkeit von halblinks (20.) und nach einer Flanke strich der Kopfball von Maximilian Wagener über die Latte. So verpassten die Gäste eine klarere Führung. Der Rückschlag folgte prompt nach dem Wiederanpfiff und zwei weiteren vergebenen VfB-Chancen durch den Treffer von Weggen. Pascal Weber hatten eine knappe Viertelstunde später die nächste dicke Hildener Möglichkeit, köpfte das Leder jedoch am Kasten vorbei (70.).

Schneider sieht es halb so wild

Ein Freistoß, den Schneider unnötig nannte, brachte den Büderichern die Führung (83.). Gabriel Imoijeza verteidigte im Rücken eng gegen einen FCB-Akteur, der dann seinen Körper in den Hildener schob. Schiri Kaufels erkannte auf Freistoß, den Jan Niklas Kühnen zum 2:1 verwertete – vergeblich hoffte der VfB 03 auf eine Abseitsstellung. „Wir müssen aber auch dran bleiben und weiter spielen, nicht einfach nur die Hand heben“, kritisierte Schneider sein Team. Das fing sich in der Nachspielzeit noch einen Konter, den Antonio Munoz-Borilla zum 3:1 (90+1) abschloss.

Schneider hakte die Niederlage schnell ab und betonte: „Auch wenn wir es nicht geschafft haben, an Homberg in der Tabelle vorbeizuziehen, müssen wir den Kopf hoch nehmen und positiv bleiben. Solche Phasen gibt es im Spiel – in Büderich hat sie 30 Minuten gedauert.“ Am Sonntag erwarten die Hildener die Sportfreunde Niederwenigern. Eine Aufgabe, die es in sich hat, denn der Gast steckt mittendrin im Abstiegskampf und muss unbedingt einen Sieg landen, um seine Chance auf den Oberliga-Verbleib zu wahren.