VfB Hilden: Karakis geht nach Büderich, Deljkovic kommt aus Ratingen Beim VfB Hilden gibt es die nächsten Personalien: Jiyan Alessio Karakis verlässt den Oberligisten in Richtung FC Büderich, dafür schließt sich Armin Deljkovic von Ratingen 04/19 dem VfB an. von André Nückel · Gestern, 23:00 Uhr · 0 Leser

Das ist Armin Deljkovic. – Foto: Markus Becker

Der VfB Hilden steht erneut im Mittelpunkt einer Transferbewegung in der Oberliga Niederrhein. Diesmal gibt es einen Abgang in Richtung FC Büderich: Jiyan Alessio Karakis verlässt den VfB und schließt sich dem Ligakonkurrenten an. Der 20 Jahre alte Offensivspieler war erst in der vergangenen Saison nach Hilden gekommen, nun geht es für ihn in Büderich weiter.

Karakis bringt trotz seines jungen Alters bereits einige Stationen mit. In der vergangenen Spielzeit kam er für den VfB in der Oberliga einmal zum Einsatz, sammelte zudem Spielpraxis in der zweiten Mannschaft in der Landesliga. Auch für SV Helpenstein war er in der Saison 2025/26 aktiv. Ausgebildet wurde Karakis zuvor unter anderem beim TSV Meerbusch, Rot-Weiß Oberhausen und der SG Unterrath. In der FuPa-Datenbank stehen für ihn 68 Spiele, 21 Tore und eine Vorlage. Für Büderich ist Karakis ein Spieler mit Entwicklungspotenzial, der in der Offensive flexibel einsetzbar ist und seine nächsten Schritte im Seniorenbereich gehen soll. Hilden verliert damit ein junges Talent, das in der vergangenen Saison zwar noch nicht dauerhaft im Oberliga-Kader durchbrach, aber in mehreren Teams Spielpraxis sammelte. Mit diesem Profil passt er bestens an den Eisenbrand, wo schon einige Akteure eine Leistungsexplosion geschafft haben.

Deljkovic kennt Hilden bereits Auf der Zugangsseite kann der VfB einen Spieler präsentieren, der den Verein bereits kennt. Armin Deljkovic wechselt von Ratingen 04/19 nach Hilden. Der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler hatte in der Saison 2023/24 bereits für die A-Junioren des VfB gespielt und war damals auch einmal in der Oberliga zum Einsatz gekommen. Nun kehrt Deljkovic mit deutlich mehr Erfahrung im Seniorenbereich zurück. In der vergangenen Saison gehörte Deljkovic in Ratingen zum Oberliga-Aufgebot und kam auf 21 Einsätze, zwei Tore und vier Vorlagen. Zuvor hatte er bereits für den FC Büderich in der Oberliga gespielt und dort in der Saison 2024/25 mit sechs Toren und sieben Assists in 32 Einsätzen auf sich aufmerksam gemacht. Laut FuPa-Datenbank kommt er auf 117 Spiele, 28 Tore und 31 Vorlagen.