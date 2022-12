VfB Hilden kann bereits am Wochenende aus der U19-Bundesliga absteigen Das Abenteuer Junioren-Bundesliga wird beim VfB Hilden schon im Frühjahr enden - der Abstieg kann bereits am Samstag gegen Bonn besiegelt sein.

Die A-Junioren-Bundesliga West geht am Wochenende in die Winterpause, somit endet auch das eigentlich erfolgreiche Spieljahr des VfB 03 Hilden. Allerdings kann die U19 des Oberliga-Klubs bereits an diesem Wochenende absteigen und offiziell in die Niederrheinliga zurückkehren.

Der U19 des VfB 03 Hilden kann etwas passieren, was auf den ersten Blick unmöglich scheint: bereits vor Weihnachten abzusteigen. Die frühesten Entscheidungen um den Ligaverbleib fallen normalerweise erst im März oder April, doch im Falle der Mannschaft von Philipp Schütz greift die Besonderheit des Spielmodus, denn in der Junioren-Bundesliga wird nur eine einfache Runde gespielt. Nach der Hinrunde ist also Schluss.

Hilden rangiert nach zehn absolvierten Spieltagen auf dem letzten Tabellenplatz und holte den bis dato einzigen Zähler im Duell gegen Rot-Weiss Essen am 19. November (1:1). Am Samstag gastiert der Mitaufsteiger Bonner SC bei den "Zwergen" (13 Uhr), die mindestens einen Zähler holen müssen. Verliert die Schütz-Elf dagegen zum zehnten Mal und es gibt am Spieltag einen Dreier für Viktoria Köln und die Ostwestfalen SC Paderborn und SC Verl punkten, kann der VfB den Klassenerhalt nicht mehr schaffen.

So oder so scheint der Ligaverbleib nahezu unmöglich. Dennoch wäre es Hilden nach einer packenden Relegation gegen den ETB Schwarz-Weiß Essen zu wünschen, nicht schon zur Winterpause rechnerisch den Gang in die Verbandsliga antreten zu müssen..

So geht es in der U19-Bundesliga weiter