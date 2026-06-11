VfB Hilden: Jetzt ist auch der Zaun in Arbeit

Für Hilden laufen die Vorbereitungen auf die Regionalliga. – Foto: Marcel Eichholz

Dann treten die Hildener nicht mehr auf dem engen Kunstrasenplatz an der Hoffeldstraße an, sondern wechseln für ihre Heimspiele auf den Naturrasen im Bandsbusch-Stadion. Dort laufen die Vorbereitungen für die Errichtung eines Zauns im Gästebereich.

Zaun steht nur bei Risikospielen

„Am Freitag hatten wir noch mal eine Begehung“, berichtet Hans-Ullrich Schneider. Der Geschäftsführer der Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft ist zuversichtlich, dass die Bauarbeiten zum Meisterschaftsstart Ende Juli beendet sind. Zugleich ist er in engem Kontakt mit dem Sicherheitsbeauftragten des Westdeutschen Fußballverbandes und stellt fest: „Wir sind dabei, die abgesprochenen Punkte abzuarbeiten. Da wird es sicher noch einige Begehungen geben.“ Viel zu sehen bekommen neugierige Besucher jedoch nicht. „Es ist ja nicht so, dass der Zaun permanent steht, sondern nur bei Risikospielen der Kategorie Rot“, verrät Schneider. Will heißen: Der Zaun kann bei Bedarf problemlos auf- und abgebaut werden. Die echten Risikospiele sind wohl an einer Hand abzuzählen.