 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

VfB Hilden jagt Platz eins, Biemenhorst kämpft um Nichtabstiegsplatz

Oberliga Niederrhein: Traditionsduell zwischen Sportfreunde Baumberg - VfB 03 Hilden, Kellerduell beim SV Biemenhorst gegen DJK Adler Union Frintrop und Druck auf Ratingen 04/19.

von André Nückel · Heute, 11:45 Uhr · 0 Leser
Der VfB Hilden marschiert.
Der VfB Hilden marschiert. – Foto: Hubert Wilschrey

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Oberliga Niederrhein
KFC Uerdingen
VfL Jüchen
Holzheim
DJK Frintrop

Der 24. Spieltag der Oberliga Niederrhein bietet gleich mehrere spannende Konstellationen - allen voran im Kampf um Platz eins. Ratingen 04/19 und der VfB 03 Hilden liegen punktgleich an der Spitze, doch Hilden reist mit der besten Form der Liga zum Auswärtsspiel bei den Sportfreunden Baumberg.

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Patzt Ratingen, kann Hilden Platz eins übernehmen

Morgen, 20:00 Uhr
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
20:00live

Sa., 21.03.2026, 16:00 Uhr
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
16:00live

Sechs Siege aus sechs Rückrundenspielen unterstreichen die aktuelle Stärke des VfB Hilden, der mit einem weiteren Erfolg an die Tabellenspitze springen könnte. Baumberg hingegen bewegt sich im Tabellenmittelfeld und will vor heimischer Kulisse für eine Überraschung sorgen, allerdings bestreitet die Elf von Salah El Halimi die vielleicht intensiveste Woche der Saison: Nach dem 1:1 gegen Monheim im Derby und dem 0:1 gegen Uerdingen am Mittwoch ist es das dritte Duell binnen weniger Tage.

Auch Spitzenreiter Ratingen steht unter Druck. Die Mannschaft muss beim VfL Jüchen-Garzweiler antreten, der als Siebter eine stabile Saison spielt und immer wieder in der Lage ist, favorisierte Teams zu ärgern. Da Ratingen vorlegen muss, bleibt abzuwarten, wie die Ausgangslage vor dem Hilden-Spiel aussieht.

Kellerduell unter maximalem Druck

So., 22.03.2026, 15:15 Uhr
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
15:15

So., 22.03.2026, 15:30 Uhr
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
15:30

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
15:00

Im Tabellenkeller richtet sich der Blick vor allem auf das direkte Duell zwischen dem SV Biemenhorst und der DJK Adler Union Frintrop. Beide Teams stecken tief im Abstiegskampf, wobei Biemenhorst aktuell auf dem vorletzten Platz steht.

Nach dem jüngsten Punktgewinn und der verbesserten Form will Biemenhorst nun nachlegen und den Anschluss an das rettende Ufer herstellen. Frintrop liegt nur knapp davor und könnte sich mit einem Auswärtssieg etwas Luft verschaffen - oder im Falle einer Niederlage selbst wieder tiefer in den Abstiegssumpf geraten. Ebenfalls im Tabellenkeller gefordert ist der 1. FC Kleve, der die SpVg Schonnebeck empfängt und dringend Punkte benötigt. Parallel dazu trifft die Holzheimer SG auswärts auf den FC Büderich und will den Vorsprung auf die Abstiegsplätze behaupten.

Verfolgerduelle und enge Mitte

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
15:00

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
15:00live

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
15:00live

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
15:00

Auch hinter der Spitze bleibt es eng. Der KFC Uerdingen empfängt den VfB Homberg und will seine Position in der oberen Tabellenregion festigen. Sollten Ratingen und Hilden verlieren, könnte der KFC sogar mit dem Top-Duo gleichziehen. Parallel trifft der TSV Meerbusch auf den SV Blau-Weiß Dingden, während der ETB Schwarz-Weiß Essen gegen den SC St. Tönis antritt.

Im Duell zwischen dem SV Sonsbeck und dem 1. FC Monheim geht es für beide Teams darum, den Vorsprung auf den Tabellenkeller auszubauen.

Der Spieltag zeigt einmal mehr, wie eng die Liga in dieser Saison ist: Sowohl an der Spitze als auch im Tabellenkeller können bereits kleine Serien große Auswirkungen auf die Platzierungen haben. Wir empfehlen deshalb auch den Blick auf die FuPa-Formtabelle:

>>> Formtabelle der Oberliga Niederrhein

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