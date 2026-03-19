VfB Hilden jagt Platz eins, Biemenhorst kämpft um Nichtabstiegsplatz

Der VfB Hilden marschiert. – Foto: Hubert Wilschrey

Der 24. Spieltag der Oberliga Niederrhein bietet gleich mehrere spannende Konstellationen - allen voran im Kampf um Platz eins. Ratingen 04/19 und der VfB 03 Hilden liegen punktgleich an der Spitze, doch Hilden reist mit der besten Form der Liga zum Auswärtsspiel bei den Sportfreunden Baumberg.

Sechs Siege aus sechs Rückrundenspielen unterstreichen die aktuelle Stärke des VfB Hilden, der mit einem weiteren Erfolg an die Tabellenspitze springen könnte. Baumberg hingegen bewegt sich im Tabellenmittelfeld und will vor heimischer Kulisse für eine Überraschung sorgen, allerdings bestreitet die Elf von Salah El Halimi die vielleicht intensiveste Woche der Saison: Nach dem 1:1 gegen Monheim im Derby und dem 0:1 gegen Uerdingen am Mittwoch ist es das dritte Duell binnen weniger Tage.

Auch Spitzenreiter Ratingen steht unter Druck. Die Mannschaft muss beim VfL Jüchen-Garzweiler antreten, der als Siebter eine stabile Saison spielt und immer wieder in der Lage ist, favorisierte Teams zu ärgern. Da Ratingen vorlegen muss, bleibt abzuwarten, wie die Ausgangslage vor dem Hilden-Spiel aussieht.

Kellerduell unter maximalem Druck

So., 22.03.2026, 15:15 Uhr SV Biemenhorst Biemenhorst DJK Adler Union Frintrop DJK Frintrop 15:15 PUSH

So., 22.03.2026, 15:30 Uhr FC Büderich FC Büderich Holzheimer SG Holzheim 15:30 PUSH

Im Tabellenkeller richtet sich der Blick vor allem auf das direkte Duell zwischen dem SV Biemenhorst und der DJK Adler Union Frintrop. Beide Teams stecken tief im Abstiegskampf, wobei Biemenhorst aktuell auf dem vorletzten Platz steht.

Nach dem jüngsten Punktgewinn und der verbesserten Form will Biemenhorst nun nachlegen und den Anschluss an das rettende Ufer herstellen. Frintrop liegt nur knapp davor und könnte sich mit einem Auswärtssieg etwas Luft verschaffen - oder im Falle einer Niederlage selbst wieder tiefer in den Abstiegssumpf geraten. Ebenfalls im Tabellenkeller gefordert ist der 1. FC Kleve, der die SpVg Schonnebeck empfängt und dringend Punkte benötigt. Parallel dazu trifft die Holzheimer SG auswärts auf den FC Büderich und will den Vorsprung auf die Abstiegsplätze behaupten.

Verfolgerduelle und enge Mitte

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr KFC Uerdingen KFC Uerdingen VfB Homberg VfB Homberg 15:00 PUSH

Auch hinter der Spitze bleibt es eng. Der KFC Uerdingen empfängt den VfB Homberg und will seine Position in der oberen Tabellenregion festigen. Sollten Ratingen und Hilden verlieren, könnte der KFC sogar mit dem Top-Duo gleichziehen. Parallel trifft der TSV Meerbusch auf den SV Blau-Weiß Dingden, während der ETB Schwarz-Weiß Essen gegen den SC St. Tönis antritt.

Im Duell zwischen dem SV Sonsbeck und dem 1. FC Monheim geht es für beide Teams darum, den Vorsprung auf den Tabellenkeller auszubauen.

Der Spieltag zeigt einmal mehr, wie eng die Liga in dieser Saison ist: Sowohl an der Spitze als auch im Tabellenkeller können bereits kleine Serien große Auswirkungen auf die Platzierungen haben. Wir empfehlen deshalb auch den Blick auf die FuPa-Formtabelle:



