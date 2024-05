VfB Hilden II festigt den dritten Tabellenplatz

Bis in die Nachspielzeit hinein stand das Derby in der Landesliga, Gruppe 1, auf des Messers Schneide. Aus Sicht der Solinger, deren Coach Engin Kizilarslan in der Nachspielzeit noch die rote Karte sah, hätte eine Punkteteilung wohl eher zum Spielverlauf gepasst. Dessen Hildener Kollege Manuel Mirek, der seine Jungs für die bemerkenswerte kämpferische Leistung und eine vorbildliche Moral lobte, räumte ein: „Das war ein hartes Stück Arbeit. In den letzten 20 Spielminuten, als der Gegner mächtig Druck machte, hatten wir sicher zwei-, dreimal das Glück des Tüchtigen. Andererseits erspielten wir uns selbst genügend Chancen, um frühzeitig für die Entscheidung zu sorgen. Am Ende haben die Jungs sich den Sieg verdient, weil sie sich richtig reingehauen haben. Schließlich hatten wir nur drei Feldspieler auf der Bank und in der Mitte dieser englischen Woche im Vergleich zu den Solingern zwei Tage weniger Zeit zur Erholung.“

Auf der Gegenseite klappte das Umschaltspiel der Platzherren einmal vorbildlich: In der 25. Minute, nach einem Ballverlust des VfB 03 im Spielaufbau, durch den erfolgreichen Abschluss des im Winter vom ASV Mettmann gekommenen Mohamed Barkammich. Nur sieben Minuten darauf rettete Hildens junger Abwehrspieler Koray Temiz gerade noch vor dem einschussbereiten Tarkan Türkmen. Der DV-Kapitän setzte dann in den zweiten 45 Minuten die meisten Offensivakzente, kurbelte das Spiel der eigenen Elf immer wieder an, nur im Abschluss fehlte es dem 33-jährigen Routinier an der nötigen Konsequenz.

Die bewiesen die Mirek-Schützlinge bei ihren Treffern. Joshua Schneider bereitete mit seiner Balleroberung und dem Zuspiel auf Marco Tassone (33.) den Ausgleich vor. Der Siegtreffer (57.) ging auf das Konto von Jona Simon nach Vorarbeit von Daniel Ivezic. Gleich nach der Halbzeit (47.) scheiterte Patrick Percoco an Illmann, der Nachschuss von Simon landete in der zweiten Etage. Anschließend verhinderte VfB 03 II‑Keeper Michael Miler gegen Türkmen (51.) in toller Manier den möglichen Ausgleich, parierte wenig später (56.) den Schuss des ehemaligen VfBers Tuncay Altuntas in die kurze Ecke.

Obwohl die Gäste in der Folge einige Nadelstiche setzten – Ivezic scheiterte ebenso an Illmann (62., 90+2) wie Thomas Jarosch –, hätten die Solinger ausgleichen können. Gabriel Pempa traf nur das Außennetz (70.). Auch Spielmacher Türkmen vermochte sich für seinen engagierten Auftritt nicht zu belohnen, schoss freistehend vorbei (68., 89.) und setzte einen Freistoß an den Querbalken (86.). Vorausgegangen war eine Abwehraktion von Fabio Bachmann an der Strafraumgrenze. Für den Schiedsrichter eine „Notbremse“ und die rote Karte für den 19-jährigen Hildener Abwehrspieler. In der hektischen Schlussphase behielten die Hildener in Unterzahl kühlen Kopf, retteten den knappen Vorsprung ins Ziel.

In einer vorgezogenen Partie empfangen die Hildener bereits am Samstag um 16 Uhr auf der Anlage an der Hoffeldstraße den ASV Süchteln.