KAnn die Hildener Zweitvertretung am Sonntag wieder jubeln? – Foto: Martina Krämer-Lichtschlag

VfB Hilden II darf sich nicht blenden lassen Die Hildener Landesliga-Fußballer empfangen den 1. FC Mönchengladbach, der mit einer Pleitenserie gestartet ist, zuletzt aber 6:2 gegen Victoria Mennrath gewann.

VfB 03 Hilden II – 1.FC Mönchengladbach. Was kommt da am Sonntag auf die Hildener zu? Fakt ist, dass die Gäste mit sechs Niederlagen am Stück (und nur drei selbst erzielten Toren) gestartet sind. Mit dem 6:2-Heimerfolg gegen Victoria Mennrath fand die Pleitenserie vor Wochenfrist zunächst einmal ein Ende. Ob die Mönchengladbacher von der schlechten Tagesform des Aufsteigers profitierten oder erstmals richtig gut Fußball spielten? Beides dürfte irgendwie zutreffen. Klaus Hammann (59), der neue Coach der im Juni sang- und klanglos aus der Oberliga abgestiegenen Gäste, urteilte: „Eine komplett disziplinierte Gesamtleistung. Wir waren galliger und machten die Tore zum richtigen Zeitpunkt.“

Daran möchte der FCM am Sonntag ab 13 Uhr auf dem Sportplatz Hoffeldstraße am liebsten anknüpfen. Dass die mit 16 Zählern auf Rang drei geführten Hildener da ein gehöriges Wörtchen mitreden wollen, ist unstrittig. „Wir haben das bei den Siegen gegen Kapellen und Unterrath richtig gut gemacht. Auch wenn die Tabelle aktuell etwas anderes zeigt, sind das zwei richtig gute Mannschaften“, sagt Zlatko Mustedanagic. Der seit gut vier Wochen als Chefcoach Tätige lobt seine Spieler: “Alle ziehen prima mit und haben den Willen, sich im Training und im Spiel zu verbessern.“ Durch die Gladbacher Pleitenserie lassen sich die Hildener nicht blenden. „Ob der Sieg gegen Mennrath beim Gegner neue Kräfte freisetzt, ist für uns nicht wichtig. Wir wollen einfach unsere kleine Erfolgsserie fortsetzen“, schaut Co-Trainer Manuel Mirek nur kurz auf den Gegner. Der 35-Jährige fährt fort: „Die Jungs spüren ja auch, dass man mit der richtigen Einstellung vieles bewegen kann. Das schafft Vertrauen in die eigene Stärke und wurde gerade in Unterrath deutlich, als wir zwar in Rückstand gerieten, aber durch Zweikampfstärke und der Qualität im letzten Drittel das Spiel noch für uns entschieden. So wollen wir auch gegen Mönchengladbach vorgehen: Gleich deutlich machen, dass wir die drei Punkte am Hoffeld behalten werden.“