VfB Hilden hat jetzt endlich einen Stoßstürmer

Der Start in 2025 hat es für die Fußballer des VfB Hilden in sich. Wie schon in den ersten Wochen der Hinrunde steht für die Hildener in der Oberliga ein Top-Duell nach dem anderen an. Die Ausbeute der vergangenen Wochen ist durchaus sehenswert: ein Sieg, ein Unentschieden und eine Niederlage. Mit vier von neun möglichen Punkten machte der VfB 03 in der Tabelle zwar selbst keine großen Sprünge, mischte aber zumindest die Mannschaften an der Oberliga-Spitze auf.

Zunächst musste die SSVg Velbert den gerade erst von der SpVg. Schonnebeck eroberten Gipfelplatz nach dem 1:1 auf der Anlage an der Hoffeldstraße direkt wieder an Schonnebeck abgeben. Doch die Freude bei der SpVg. währte nur bis zum Heimspiel und der 1:2-Niederlage gegen den VfB 03. Seither thront der SC St. Tönis auf Platz eins. Wie lange? „Vielleicht können wir ja bald den nächsten Tabellenführer stürzen“, erklärte Tim Schneider nach dem Erfolg in Schonnebeck mit einem verschmitzten Lächeln und dem Blick auf die Begegnung am 23. März in St. Tönis. Bis dahin müssen die Fußballer des VfB 03 aber weitere schwierige Aufgaben meistern. Dazu zählt am Sonntag die Partie beim TSV Meerbusch und eine Woche später das Heimspiel gegen Ratingen 04/19 – ein stets brisantes Derby mit offenem Ausgang.

Dabei richten sich die Augen der Fans auch wieder auf Pascal Weber. Der Torjäger des VfB 03 erzielte seinen letzten Treffer im Duell gegen die SSVg Velbert, als er seine Farben mit 1:0 in Führung brachte. Allerdings hatte die nur vier Minuten Bestand, denn die Velberter schlugen durch Andri Buzolli zum 1:1 zurück. Dabei spielte Weber gar nicht mehr in der ersten Offensivreihe, denn den Part der Angriffsspitze übernimmt inzwischen Dominick Wasilewski. Den lang ersehnten Stoßstürmer lotste Toni Molina, Sportlicher Leiter des VfB 03, vom TuS Bövinghausen (Oberliga Westfalen) nach Hilden.

Hat sich mit dem Winter-Neuzugang im Hildener Offensivspiel viel verändert? „Auf jeden fall bekomme ich mehr Freiheiten, wenn Dominick spielt. Gegen Schonnebeck war er leider krank und ist erst später reingekommen“, sagt Pascal Weber und betont: „Mir kommt das zugute, wenn er als Sturmspitze agiert. Das permanente Anlaufen des Gegners fällt weg – so kann ich mir ein paar Sprints sparen und mehr am Spiel teilhaben. Ich bin ja nicht der klassische Stürmer, sondern versuche, durch Laufwege Räume freizumachen.“ Torgefahr entwickelt Weber am liebsten aus der zweiten Reihe, wenn er seine Schnelligkeit erfolgreich einsetzen kann.

Weber spielt groß auf

Zu den Torjägern der Oberliga Niederrhein zählt Pascal Weber allerdings erst seit einigen Jahren. Auch verbunden mit der Aufnahme eines Sportstudiums, das er zwischenzeitlich zum Abschluss brachte. Statt im Büro verbrachte er mehr Zeit auf dem Trainingsplatz – das kam seiner Fitness enorm zugute. In der Saison 2021/22 belegte der Hildener mit 27 Treffern Rang zwei in Torjägerliste der Oberliga. Kein Vorbeikommen war seinerzeit an Marcel Platzek vom damaligen Regionalliga-Aufsteiger 1. FC Bocholt.

In der Spielzeit 2022/23 war Weber mit 16 Treffern nach der Hinrunde nahe dran an der Spitze der Torjägerliste. Dann entschied sich der Angreifer jedoch zum Wechsel und schloss sich dem KFC Uerdingen an, wollte dort Fußball unter Profibedingungen erleben. Calli Weber erfüllte sich damit einen Traum, erlebte in der Folge aber auch die Schattenseiten des Sports. Beim KFC kam er nicht richtig zum Zug und erzielte nur noch fünf Treffer – letztlich waren 21 Tore zu wenig, um dem Top-Kandidaten Oguz Ayan (30) vom TSV Meerbusch ernsthaft Paroli bieten zu können.

Die Spielzeit 2023/24 absolvierte Pascal Weber komplett beim KFC Uerdingen. Zwar stand am Ende der Aufstieg in die Regionalliga, doch für den Hildener Stürmer fiel die Bilanz mager aus: Fünf Treffer und Rang 66 in der Torjägerliste standen am Ende zu Buche. Calvin Küper (22 Tore, SpVg. Schonnebeck) sicherte sich übrigens die Krone. Irgendwie war Webers Rückkehr zum VfB 03 daher die logische Folge.

In Hilden knüpft der 34-Jährige nach monatelanger Aufbauarbeit allmählich wieder an seine Leistungsfähigkeit an und nimmt aktuell mit 13 Treffern Rang drei in der Liste der Top-Stürmer der Liga ein. An der Spitze steht der 19-Jährige Arne Wessels (21 Tore) von der SpVg. Schonnebeck. Während dem 19-Jährigen als Leihgabe vom Drittligisten Borussia Dortmund II alle Türen nach oben offen stehen, freut sich Pascal Weber über kleine Schritte auf dem Erfolgsweg.

„Ich habe mir für diese Saison keine großartigen Ziele gesetzt, wollte überhaupt mal wieder zweistellig treffen. Ich wusste nicht, wo ich nach anderthalb Jahren in Uerdingen überhaupt stehe. Alles was kommt, ist für mich Bonus“, erzählt Weber und betont: „Ich will zur Entwicklung der Nachkommen beitragen und sie dazu führen, etwas Verantwortung zu übernehmen. Ich kann mir aber auch von den anderen etwas abgucken. Die jungen Spieler bringen Unbekümmertheit rein, ich kann ihnen vermitteln, die richtigen Entscheidungen zu treffen und die richtigen Räume zu suchen. Dem einen oder anderen fehlt es auch an der Entschlossenheit – und sie müssen einfach agieren, sollen nicht schön spielen, sondern erfolgreich.“ Das gilt auch für Dominick Wasilewski. „Er hat den direkten Weg zum Tor, aber ihm fehlt noch der Überblick: Wann schieße ich, wann passe ich. Gerade die Entscheidungsfindung wird im Laufe der Jahre immer besser.“

Am Sonntag geht es beim TSV Meerbusch erneut darum, die richtige Balance zwischen jugendlichem Offensivdrang und der notwendigen Abgeklärtheit zu finden. Im Hinspiel auf eigenem Kunstrasen reichte es nur zu einem Unentschieden. Auch dank Pascal Weber, der den 0:1-Rückstand (11.) in der zweiten Halbzeit (57.) ausglich. Erneut stellen sich die Hildener als Tabellensechster auf eine umkämpfte Begegnung ein. Zumal die Meerbuscher zuletzt einen 2:0-Erfolg beim Dritten SSVg Velbert bejubelten. Anpfiff auf dem Sportplatz Lank an der Nierster Straße 90 ist um 15 Uhr.