VfB Hilden hadert, will aber gegen Schonnebeck überraschen

Der nächste Schlag ins Kontor für das VfB 03-Team. Der erste Rückschlag war vor einer Woche der kurzfristige Wechsel von Calvin Mockschan zum Regionalliga-Aufsteiger SSVg Velbert. Ein Abschied, der überraschend kam und zugleich eine spielerische Schwächung bedeutet. „Das Mockschan weg ist, tut weh, aber so war nun einmal sein Vertrag“, stellt Toni Molina fest. Der Sportliche Leiter des Hildener Oberligisten bleibt trotz der beiden Ausfälle jedoch entspannt. „So ist nun mal die Situation. Meister wollen wir nicht werden und vom Kampf um den Klassenerhalt zu sprechen, wäre Blödsinn“, sagt er. Zugleich betont er: „Gerade im Offensivspiel haben wir kein Problem. In zwei Meisterschaftsbegegnungen haben wir sieben Tore geschossen und dabei hat Wasi gerade einmal zwei Minuten gespielt.“ Inklusive Pokalduell bei Sparta Bilk kommt der VfB 03 sogar auf zehn Treffer in drei Partien – aber eben auch auf zehn Gegentore.

Angriff funktioniert