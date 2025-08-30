VfB Hilden hadert, will aber gegen Schonnebeck überraschen

VfB 03 Hilden – SpVg. Schonnebeck. Für die Fußballer des VfB 03 steht am Sonntag eine Begegnung an, die in der letzten Saison noch als Spitzenspiel in der Oberliga galt. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es jedoch ein Duell zweier Kontrahenten, die zum Beginn der neuen Saison endlich in die Erfolgsspur kommen wollen. Dabei hat der letztjährige Vizemeister Schonnebeck zumindest schon einen Sieg auf dem Konto. Den erkämpfte sich die Mannschaft von Dirk Tönnies im Heimspiel gegen den 1. FC Monheim mit zwei frühen Toren zur 2:0-Führung, die Monheimer konnten nur noch auf 1:2 verkürzen.
Es war Balsam für die Seele nach dem verpatzten Meisterschaftsauftakt bei der DJK Adler Union Frintrop. Vor 1000 Zuschauern übernahmen die Essener kurz vor der Pause mit zwei Treffern innerhalb von zehn Minuten – darunter ein Handelfmeter – das Kommando, nach dem Seitenwechsel verkürzte SpVg-Neuzugang Niko Bosnjak auf 1:2. In den letzten 20 Minuten lieferten sich beide Mannschaften einen harten Kampf. Schonnebeck drückte, doch der dominante Ballbesitz schlug sich nicht im Ergebnis nieder. Den finalen Treffer erzielte der Frintroper Timo Dapprich in der Nachspielzeit, als er einen Konter zum 3:1 für Aufsteiger Frintop abschloss und damit die Schonnebecker Niederlage zementierte. Die Erkenntnis von Trainer Dirk Tönnies: „Wir haben noch viel Arbeit vor uns.“
Ähnlich war die Gemütslage von Tim Schneider beim Meisterschaftsstart. Dabei verlor seine Mannschaft zum Punktspielstart keineswegs gegen Laufkundschaft, sondern gegen Ratingen 04/19 – ein Team mit Ambitionen auf die vorderen Plätze. Während die 04/19-Fußballer ihre Negativserie gegen den VfB 03 beendeten, haderte Schneider mit dem Defensivverhalten der Gastgeber – letztlich musste Keeper Yannic Lenze fünf Mal den Ball aus dem eigenen Netz holen. Da verblasste am Ende die starke Leistung im Angriff mit vier Treffern.
Allzu oft ließen die Hildener ihren Gegenspielern im Zweikampf zu viel Raum. Ein Fehler, den sie auch in der Partie beim Aufsteiger Blau-Weiß Dingden nicht wirklich abstellten und es deshalb nicht schafften, eine 3:2-Führung ins Ziel zu bringen. Vielmehr egalisierten die Platzherren in der Nachspielzeit in Überzahl noch zum 3:3. Ein unglückliches Ende einer Partie, in der VfB 03-Routinier Pascal Weber mit einem Strafstoß scheiterte und in der sich Dominick Wasilewski kurz nach seiner Einwechslung verletzte – da war das Wechselkontingent bereits ausgeschöpft.
Mittlerweile steht fest, dass für Angreifer Wasileski die Saison beendet ist. Die bittere ärztliche Diagnose nach genauer Untersuchung: Kreuzbandriss. „Zum Glück gibt es keinen Knorpelschaden“, sagt Tim Schneider. Am langfristigen Ausfall ist gleichwohl nicht zu rütteln. Dabei passierte es ohne Fremdeinwirkung. „Es war im Laufen, das Knie hat sich nach hinten überstreckt – das geschieht, wenn das Gelenk instabil ist oder sich ein Spieler vertritt“, erläutert der Hildener Chefcoach.
Der nächste Schlag ins Kontor für das VfB 03-Team. Der erste Rückschlag war vor einer Woche der kurzfristige Wechsel von Calvin Mockschan zum Regionalliga-Aufsteiger SSVg Velbert. Ein Abschied, der überraschend kam und zugleich eine spielerische Schwächung bedeutet. „Das Mockschan weg ist, tut weh, aber so war nun einmal sein Vertrag“, stellt Toni Molina fest. Der Sportliche Leiter des Hildener Oberligisten bleibt trotz der beiden Ausfälle jedoch entspannt. „So ist nun mal die Situation. Meister wollen wir nicht werden und vom Kampf um den Klassenerhalt zu sprechen, wäre Blödsinn“, sagt er. Zugleich betont er: „Gerade im Offensivspiel haben wir kein Problem. In zwei Meisterschaftsbegegnungen haben wir sieben Tore geschossen und dabei hat Wasi gerade einmal zwei Minuten gespielt.“ Inklusive Pokalduell bei Sparta Bilk kommt der VfB 03 sogar auf zehn Treffer in drei Partien – aber eben auch auf zehn Gegentore.
Im Angriff können die Hildener mit dem Pfund wuchern, dass Pascal Weber und Neuzugang Mohamed Cissé harmonieren. „Eine Kombination, die gut funktioniert“, erklärt Molina. Gleichwohl schaut sich der Sportliche Leiter auf dem Markt um, wohl wissend: „Das ist schwierig, am 31. August ist Schluss – das sind nur noch zwei, drei Tage. Aber selbst, wenn noch einer geht, sollte es reichen.“ 24 Feldspieler umfasste der Kader zum Saisonstart. Shuto Utsugi ging zurück in die Landesliga-Reserve, Mockschan entschloss sich zum Wechsel. Neben Wasilekwsi fallen zurzeit Luis Ortmann (nach Schulteroperation) und Simon Metz (Schambeinentzündung) aus. Fabian zur Linden weilt noch bis Mitte September im Urlaub.
Am Sonntag stehen Tim Schneider letztlich sogar nur 17 Feldspieler zur Verfügung. „Es kommt gerade knüppeldick“, seufzt der Trainer, denn Fabio Bachmann, der nach seinem Urlaub in der zweiten Mannschaft Spielpraxis sammeln sollte, handelte sich dort im Spiel gegen den SC Kapellen-Erft unglücklich eine rote Karte ein. „Wir hatten Fabio fest eingeplant – das sind jetzt gar keine guten Vorzeichen“, hadert Schneider mit der personellen Lage, betont aber: „Wir müssen es annehmen und das Beste daraus machen.“ Das bedeutet vor allem, in der Defensive mit großem Einsatzwillen den eigenen Kasten zu verteidigen. „Im Training haben wir die Spieler noch einmal sensibilisiert – das war auch dringend nötig. Ich hoffe, dass sie es verstanden haben und sich nach Kräften wehren“, erklärt der VfB 03-Coach. Derweil stellt Molina nüchtern fest: „Eine Niederlage gegen Schonnebeck wäre keine Überraschung.“ Anpfiff ist am Sonntag um 15.30 Uhr auf der Anlage an der Hoffeldstraße.