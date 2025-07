Umzingelt: Marco Cirillo von seinem Gegenspieler. – Foto: Markus Becker

VfB Hilden gewinnt rassiges Duell mit der 1. Spvg Solingen-Wald Mehr als ein erster Aufgalopp wurde es zwischen dem VfB Hilden und der 1. Spvg Solingen-Wald nicht. Danke eines Strafstoßtreffers setzte sich der Hildener Gastgeber schlussendlich mit 1:0 (0:0) durch.

Testspielauftakt für Oberligist VfB 03 Hilden und Landesliga-Aufsteiger 1. Spvg Solingen-Wald 03. Am Ende einer leidenschaftlich geführten, doch größtenteils chancenarmen Partien setzte sich der klassenbedingte Favorit knapp mit 1:0 durch. Das Schiedsrichtergespann geriet trotz des Freundschaftscharakters der Partie mehrfach ins Kreuzfeuer.

Harte Zweikämpfe, Solingens Treffer zählt nicht In beiden Teams fehlten noch einige nominelle Stammkräfte und Leistungsträger, so mussten jeweils Testspieler und auch Akteure aus den Reserven aushelfen. Die herangeführte Startelf dürfte entsprechend auch bei beiden Teams kein weiteres Mal zu sehen sein. Statt einer daraus resultierenden Abtastphase war von Beginn an eine gewisse Zweikampfhärte gegeben. Der Unparteiische Mohamed Wahbi versuchte dies schon früh durch entsprechende Verwarnungen unter Kontrolle zu bringen, brachte damit aber in erster Linie zusätzliche Unmut - vor allem auf Seiten der Solinger Gäste - ins Spiel.

In der ersten Hälfte spielte sich die Begegnung hauptsächlich zwischen beiden Strafräumen ab. Solingen verzeichnete vielleicht leichte Vorteilen in Sachen Ballbesitz, erspielte sich daraus aber nur selten zwingende Torraumöglichkeiten. In der 21. Spielminute lag der Ball dann plötzlich im Kasten des VfB: Auf der rechten Seite brach Niklas Albrecht durch und fand den im Zentrum durchstartenden Georgios Siadas, der ins leere Tor einschob. Doch statt dem ersten Treffer ertönte die Pfeife des Unparteiischen. In Nachbetrachtung der Bilder kreuzte Siadas im Moment des Abspiels die Wege mit seinem Gegenspieler und traf dabei die Hacken des Hildeners, das Tor zählte zurecht nicht (21.).

Auf der anderen Seite verzeichnete auch der VfB seine ersten Aktionen in der gegnerischen Gefahrenzone. Zunächst köpfte nach einem Eckball die im Spielbogen nicht näher benannte Nummer 29 freistehend neben das Tor (34.), kurz darauf setzte Pascal Weber nach flacher Hereingabe das Leder nur sein Ziel (35.). Hilden wird stärker und geht spät in Führung Damit war die Geschichte der ersten Hälfte auch schon auserzählt. Nach dem Seitenwechsel hatte Gianluca Cirillo mit einem gefühlvollen Schlenzer am Ende eines Konters die nächste Torgelegenheit, doch der gegnerische Schlussmann fischte das Leder noch aus dem Eck (50.).

Es war eine launige Angelegenheit auf dem Platz, auch ohne große Torchancen. – Foto: Markus Becker

Mit Fortschreiten von Durchgang zwei gewann Hilden auch noch mehr Oberwasser, abgesehen von einem strammen Abschluss von Shadrak Dombe, der aus spitzem Winkel scheiterte (60.), ließen klare Gelegenheiten auch hier noch auf sich warten. In der Schlussphase saß erneut die Solinger Zuteilung nach einem Eckball nicht ordentlich. Phil Zimmermann köpfte am langen Pfosten jedoch nur genau auf den gegnerischen Keeper. Schließlich fiel dann doch noch die Entscheidung. Bei einer rettenden Grätsche berührte ein Gäste-Verteidiger die Kugel wohl mit seiner Stützhand, den folgenden Strafstoß verwandelte der Hildener souverän ins Eck (84.). Bis dahin wurde es zwischenzeitlich auch mal laut auf Seiten des Solinger Anhangs, die zunehmend frustriert ob der doch kleinlichen Linie des Unparteiischen wurden. "Grenzwertig": Schiri-Unmut bei Solingen Auch wenn einiges vom nominellen Stammpersonal fehlte, nahmen beide Trainer erste Erkenntnisse aus dem Testpielauftakt mit. "Ich habe den Jungs gerade gesagt, dass ich zufrieden bin mit dem Auftritt", sagt Hilden Coach Tim Schneider. "Wir haben auch in beiden Hälften mit den elf, die auf dem Platz standen, noch nie gespielt. Aber grundsätzlich habe ich schon vieles von dem gesehen, was ich will." Das da wäre: "Dass wir unserer Spielprinzipien durchbekommen. Da geht’s dann los, dass man nur mit maximal Einem aufbaut oder dass die Restverteidigung stimmt. Da haben wir acht Prinzipien, die passen müssen." Auch trotz der knappen Niederlage fällte Gäste-Coach Daniele Varveri ein ordentliches Fazit: "Das war kein Testspielcharakter. Da ging es ordentlich zur Sache und das war auch gut so. Wir haben uns hier gut geschlagen, abgesehen vom Ergebnis", betonte der Coach der Klingenstädter. "Das ist aber immer erstmal zweitrangig. Wir haben die ersten 60 Minuten gut mitgespielt, haben gut nach vorne gespielt. Am Ende sind wir ein bisschen eingebrochen, aber das war absehbar." Auch bei den Solingern war die Urlaubsliste noch lang. Dafür konnte sich Zugang Fabio di Gaetano mit einer routinierten und sicheren Vorstellung im zentralen Mittelfeld erstmals beweisen.

Varveri (re.) wurde nicht besonders warm mit dem Schiedsrichtergespann. – Foto: Markus Becker