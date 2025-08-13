VfB Hilden gegen Fortuna: Mehr als ein Testspiel

Für die Fußballer des VfB Hilden steht am Mittwoch (19 Uhr, Bandsbusch) mit dem Testspiel gegen Fortuna Düsseldorf ein Saisonhöhepunkt bereits vor dem Oberliga-Auftakt auf dem Spielplan. Und dafür nehmen die Hildener auch gerne eine englische Woche in Kauf, zumal die mit einem Erfolg in der ersten Runde des Niederrheinpokals startete.

Die DJK Sparta Bilk, die sieben Ex-VfBer in ihrem Kader hatte, präsentierte sich zwar, wie erwartet, als harte Nuss, doch mit seinem späten Siegtreffer zum 3:2 bewahrte Mohamed Cissé seine Mannschaft vor der Verlängerung – und einem unnötigen Kräfteverschleiß. Denn Belastungssteuerung ist in diesen Tagen ein wesentliches Thema bei den Hildener Verantwortlichen. Immerhin kommt zum Meisterschaftsstart am Sonntag (15.30 Uhr) Erzrivale Ratingen 04/19 auf die Anlage an der Hoffeldstraße. Also ebenfalls ein fußballerisches Schwergewicht, wenn auch auf anderer Ebene.

In der Partie in 2013 setzte sich der damals 23-jährige Calli Weber zwar auf dem Flügel im Laufduell gegen Tobias Levels durch, jagte aber den nachfolgenden Torschuss über die Latte. Der zweite Anlauf erfolgte 2018. Erneut verzeichnete der Hildener Angreifer zwei gute Möglichkeiten, den Ehrentreffer der Gastgeber erzielte seinerzeit jedoch Nick Hellenkamp. Vier Jahre später war Weber der gefährlichste VfB 03-Angreifer, doch von neuem blieb er ohne Torerfolg. „Mit etwas mehr Entschlossenheit hätte es geklappt“, analysierte er später. Im Alter von nunmehr 35 Jahren kommt es für ihn jetzt zum nächsten Kräftemessen mit der Fortuna – vielleicht die finale Chance für Weber, der in der letzten Oberliga-Saison auf Rang drei der Torjägerliste landete.

Doch zunächst einmal liegt die ganze Konzentration auf dem Freundschaftsspiel gegen die Fortuna. Für einige Kicker des VfB 03 ist der Vergleich mit dem Düsseldorfer Zweitligisten fast schon eine lieb gewonnene Gewohnheit. So misst Pascal Weber jetzt bereits zum vierten Mal die Kräfte mit den prominenten Gästen aus der Landeshauptstadt. Zu einem Tor reichte es für den erfahrenen VfB 03-Stürmer aber noch nie.

Besondere Fortuna-Verbindung

Für Nils Gatzke ist die Partie am Mittwoch gegen den Zweitligisten dagegen eine Premiere. Ein Duell, auf das er sich nicht nur wegen des Drei-Klassen-Unterschiedes freut. Vielmehr trägt der 21-jährige Hildener gewissermaßen das Fortuna-Gen in sich. Dabei wohnt er nur einen kurzen Fußweg von der Anlage des VfB 03 an der Hoffeldstraße entfernt. „Ich habe tatsächlich auch dort bei den Bambini angefangen, bin dann aber mit ein paar Freunden als Gruppe zum SV Hilden-Ost gegangen“, berichtet er.

Im Alter von elf Jahren nahm Gatzkes Karriere plötzlich Fahrt auf, als er bei einem Turnier in Hilden das Interesse von sogenannten Scouts weckte. Nach reiflicher Überlegung in der Familie erfolgte der Wechsel in die U12 des 1. FC Köln. „Drei Jahre habe ich dort gespielt – ich habe mich da sehr wohl gefühlt“, erinnert sich Gatzke gerne zurück, betont aber auch: „Es war schon sehr weit, immer nach Köln zu fahren.“ Bereits früher hatten auch die Fortuna-Späher einen Blick auf den Nachwuchskicker geworfen, deshalb kam es erneut zu Gesprächen. So wechselte Gatzke dann in die Düsseldorfer U15. Eine Entscheidung, die ihn bald zu höheren Herausforderungen führte. „Als U16-Spieler wurde ich in das U17-Bundesliga-Team hochgezogen und habe dort anderthalb Jahre gespielt“, erzählt der Hildener, der sich auch bei der Fortuna „sehr wohl“ fühlte.

Verletzung zum Un-Zeitpunkt

Ein Kreuzbandriss in 2019 bedeutete einen unerwarteten Rückschlag für den offensiven Mittelfeldspieler, der daher in seiner ersten U19-Saison nur auf wenige Spiele kam. Im letzten Jahr der A-Jugend reichte es immerhin zu 14 Bundesliga-Begegnungen und fünf Toren. Vor dem Übergang in den Seniorenbereich gab es zwar auch Gespräche mit den Verantwortlichen der Fortuna-Zweiten, letztlich aber entschied sich Nils Gatzke für die Rückkehr zum VfB 03 Hilden. „Ich wollte viel spielen, um wieder in den Rhythmus zu kommen. In der Oberliga bin ich gut reingekommen und habe mich gut an den Herrenfußball gewöhnt. Selbst wenn man in der Jugend-Bundesliga gespielt hat – Herrenfußball ist noch einmal etwas ganz anderes, deutlich körperbetonter. Und es gibt viele, die schon sehr viel Erfahrung haben. Ein 30-jähriger Abwehrspieler hat die Intelligenz in gewissen Situationen und weiß, wie er verteidigen muss“, stellt er fest.

Seinen Entschluss hat er nicht bereut. Der 21-Jährige, der in Köln Sport-Management studiert, unterstreicht vielmehr: „Ich bin jetzt im dritten Jahr in der Mannschaft und sehr gut angekommen. Ich habe mich stetig gesteigert und komme immer mehr in eine Führungsrolle.“ Dazu hat er sein persönliches Ziel erreicht. „In der Jugend-Bundesliga geht es mehr um spielerische Aspekte, bei den Herren muss man sich behaupten und durchsetzen können. Damit musste ich erst einmal klar kommen. Jetzt kann ich übers Tempo kommen, viel übers Eins-gegen-eins gehen und zum Tor ziehen“, führt Nils Gatzke aus.

Nun freut er sich also auf die Fortuna. „Für mich ist das weit mehr als ein Spiel gegen einen normalen Zweitligisten. Ich habe bei der Fortuna meine Jugend verbracht und kenne das Umfeld sehr gut. Ich habe auf jeden Fall viele Erinnerungen im Kopf“, betont Gatzke und sagt: „Auch wenn die Fortuna klarer Favorit ist, werden wir unsere Chance suchen, ein Tor zu erzielen. Wir wollen uns gut verkaufen, alles raushauen und den Gegner bestmöglich fordern. Schön wäre es, wenn so viele Zuschauer wie möglich kommen und die Partie zu einer runden Sache machen.“