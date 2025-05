VfB Hilden fährt entspannt nach Büderich

FC Büderich – VfB 03 Hilden. Nur noch drei Spieltage stehen in der Oberliga auf dem Plan. Für die Fußballer des VfB 03 sind es – zumindest auf dem Platz – entspannte Wochen, denn mit acht Punkten Vorsprung auf Verfolger FC Büderich ist Rang sechs in der Abschlusstabelle fast sicher. Schon ein Unentschieden reicht den Hildenern, um ihn zu zementieren.

Als Ziel setzte sich der Vizemeister der Spielzeiten 2022/23 und 2023/4 für die aktuelle Saison einen einstelligen Tabellenplatz. „Auch als Sechster haben wir dieses Ziel erfüllt, aber jeder Platz besser ist noch schöner“, erklärt Schneider und betont: „Wir wollen unsere Siegesserie weiter ausbauen.“ Nach der knappen 0:1-Niederlage gegen den ETB SW Essen blieb seine Mannschaft zuletzt viermal in Folge ohne Punktverlust, wies dabei mit dem Mülheimer FC, SV Biemenhorst sowie TVD Velbert drei Abstiegskandidaten in die Schranken und bezwang zuvor noch den VfB Homberg, der zwischenzeitlich auch im Titelrennen mitmischen wollte.

Doch für Tim Schneider geht da noch mehr. „Ich würde gerne Platz fünf anpeilen, denn der ist auch nicht mehr so weit entfernt“, sagt der Chefcoach des VfB 03 mit Blick auf den VfB Homberg, der lediglich einen Punkt mehr auf dem Konto hat und an diesem Sonntag den 1. FC Kleve empfängt. Dabei ist Schneider grundsätzlich zufrieden mit dem Saisonverlauf.

Nun also kommt ein Duell gegen einen Kontrahenten, der auf Augenhöheagiert und mit Sebastian Siebenbach einen Trainer hat, der einst als Torhüter nach fünf Jahren in der Landesliga mit dem VfB 03 den Aufstieg in die Oberliga schaffte und dort noch das Premierenjahr bestritt, ehe es ihn zum FC Büderich verschlug. Seit dem 1. Oktober 2023 agiert der frühere Klasse-Keeper als Chefcoach beim FCB. „Er macht dort einen guten Job“, konstatiert Tim Schneider.

Berg- und Talfahrt für Büderich

Beim ersten Aufeinandertreffen als Trainer kassierte Siebenbach in 2023 bei seinem Ex-Klub eine 2:3-Niederlage, revanchierte sich im Rückspiel mit einen 4:0-Sieg. In der Hinrunde dieser Saison feierte das Schneider-Team einen 1:0-Erfolg.

Während die Hildener mit breiter Brust antreten, erlebten die Büdericher zuletzt eine Achterbahnfahrt. Haften bleibt die 0:9-Abfuhr Anfang April auf eigenem Platz gegen die SpVg. Schonnebeck – bereits zur Pause führte der Spitzenreiter mit 7:0. Zuletzt unterlag der FCB beim Tabellenzweiten SSVg Velbert mit 2:5. Auch deshalb backt Siebenbach kleinere Brötchen. „Nach der langen Saison ist die Luft etwas raus“, stellt er fest und setzt die Messlatte für den Endspurt niedrig an. „Wir wollen noch die 50-Punkte-Marke knacken“, sagt er. Dafür fehlt noch ein Zähler – und vielleicht wird das Duell gegen den VfB 03 dann doch eine spannene Angelegenheit.

Derweil hat Tim Schneider eher die personelle Lage im Blick. So soll Fabio Bachmann, der aus dem Landesliga-Team in den Kader der Ersten rückt, noch etwas Oberliga-Erfahrung sammeln.