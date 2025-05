VfB Hilden erwartet „ekliges Spiel“

VfB 03 Hilden – Mülheimer FC. Die Fußballer des VfB 03 stecken mittendrin im Abstiegskampf. Allerdings nicht als betroffener Klub, sondern vielmehr als das viel zitierte „Zünglein an der Waage“. Diesmal bekommt es der Tabellensechste mit dem Mülheimer FC zu tun. Einem Klub, der erst in 2023 den Aufstieg in die Oberliga schaffte und der in seiner zweiten Saison in der fünften Liga hart um den Klassenerhalt kämpfen muss.